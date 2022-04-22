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即市新聞

22/04/2022 12:56

《缸邊麗評－熊麗萍》供需皆弱ＶＳ供不應求，捨手機取新能源車

　　《缸邊麗評》上海疫情近日已見有所紓緩，不少企業可逐步復工復產，但過去近一個月的停
產（或只能局部運作），令多個行業產業鏈問題又再延續。汽車及手機生產商同樣面對生產受阻
的影響，但新能源車具有市場需求的支持，惟手機卻面對需求疲弱的壓力，令兩者在疫後的業務
表現亦有差異。
　　特斯拉（Ｔｅｓｌａ）行政總裁馬斯克，在公布第一季業績時亦解說了疫情對集團的影響。
由於上海廠房停產，今年變相缺少一個月的生產，加上零部件、運輸等問題，部分汽車訂單交付
要延至明年；但他表示今年生產仍可望達１５０萬輛。其實，集團今年首季產量只有３１萬輛，
在今年餘下８個多月時間要出產近１２０萬輛，確是很大的挑戰。
　
＊買車買龍頭，選比亞迪特斯拉＊
　
　　內地新能源車龍頭比亞迪（０１２１１）首季新能源車產量２８萬輛，只較特斯拉少一成，
早前深圳疫情亦令集團汽車生產受阻，而電池及生產原材料價格上升亦同樣影響利潤率，這是同
業同樣面對的問題；但以生產規模效應、品牌而言，特斯拉及比亞迪仍具優勢。至於一眾汽車新
勢力，包括小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）及蔚來汽車（０９８６６）的產
量亦正加速提升，除了蔚來之外，其餘兩家的月產量已突破１萬輛；惟相比前述特斯拉及比亞迪
的產能，仍有一大段距離，加上仍未上市的合眾新能源旗下的哪吒及零跑，亦已突破月產量１萬
輛，當中的競爭力及優勢仍在互相角力。此外，小鵬、理想及蔚來受中美因素影響較大，股價較
難捉摸。筆者仍認為入市目標仍是以比亞迪為，美國上市以特斯拉更佳。
　
＊行業前景堪憂，手機股不宜博＊
　
　　同樣面對產業鏈問題的手機行業則較令人擔憂。手機生產商面對原材料供應及成本上漲等影
響之外，市場需求減弱是主要關鍵。根據市場調研機構Ｃａｎａｌｙｓ公布，首季全球智能手機
出貨量減少１１％，而三星市佔率上升至２４％，排第一位，蘋果市場份額亦跌至１８％，小米
（０１８１０）則佔１３％，分別排名第二及第三名。雖然市場排位有變，但整體市場出貨量受
整體消費市場疲弱及缺乏新機推出所影響，內地疫情對手機銷售更明顯。因此，手機及零手機零
部件生產商面對的是供應及需求問題；現階段而言，手機股份未見值博。相反，新能源車則是供
不應求的壓力，而政策上均是鼓勵新能源車為大方向。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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