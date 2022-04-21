【聚焦人幣】人幣中間價續貶１０２點刷逾五月低，報６﹒４０９８

《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０９８，
較上個交易日跌１０２點子，錄兩連貶，刷２０２１年１１月１１日以來逾五個月新低，上個交
易日報６﹒３９９６。
受到市場對聯儲局將會大幅加息的預期推動，美元匯價維持強勁，美匯指數在周三（２０日
）紐約市曾高見１０１﹒０４，其後持穩在１００以上。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒４０９８ ＋１０２﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９５２２ ＋５９４﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒００３３ ＋５８３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１７２ ＋１１﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３７３７ ＋６２７﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７７１０ ＋４７１﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３４６２ ＋３８４﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７００１ ＋２９５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７５２５ ＋４３２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１３０１ ＋６２９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６８２ ＋７﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒８２４８ ＋１８９２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３４５９ ＋３０﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒６７００ －１２０﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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