【聚焦人幣】人幣中間價續貶１０２點刷逾五月低，報６﹒４０９８

《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０９８，

較上個交易日跌１０２點子，錄兩連貶，刷２０２１年１１月１１日以來逾五個月新低，上個交

易日報６﹒３９９６。

受到市場對聯儲局將會大幅加息的預期推動，美元匯價維持強勁，美匯指數在周三（２０日

）紐約市曾高見１０１﹒０４，其後持穩在１００以上。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒４０９８ ＋１０２﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９５２２ ＋５９４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒００３３ ＋５８３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１７２ ＋１１﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３７３７ ＋６２７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７７１０ ＋４７１﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３４６２ ＋３８４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７００１ ＋２９５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７５２５ ＋４３２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１３０１ ＋６２９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６８２ ＋７﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒８２４８ ＋１８９２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３４５９ ＋３０﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒６７００ －１２０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

