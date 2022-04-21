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21/04/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續貶１０２點刷逾五月低，報６﹒４０９８

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０９８，
較上個交易日跌１０２點子，錄兩連貶，刷２０２１年１１月１１日以來逾五個月新低，上個交
易日報６﹒３９９６。
　　受到市場對聯儲局將會大幅加息的預期推動，美元匯價維持強勁，美匯指數在周三（２０日
）紐約市曾高見１０１﹒０４，其後持穩在１００以上。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４０９８　　＋１０２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９５２２　　＋５９４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒００３３　　＋５８３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１７２　　　＋１１﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３７３７　　＋６２７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７７１０　　＋４７１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４６２　　＋３８４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７００１　　＋２９５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７５２５　　＋４３２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１３０１　　＋６２９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６８２　　　　＋７﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒８２４８　＋１８９２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３４５９　　　＋３０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒６７００　　－１２０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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