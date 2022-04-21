《鍾之日記》人幣疲見半年低，Ａ場港股無運行

《鍾之日記》４月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



俄烏戰事持續，市場憂慮通脹高企及經濟放緩，香江魚缸低開１６３點報２０７８０，跌穿

３月１７日低位（２０７８６點），在岸人民幣兌美元創逾半年低位，港匯指數亦偏弱，明顯有

資金流走，中港股市跌幅齊擴大，恒指插近三百點，填補３月１６至３月１７日遺下２０１２０

至２０７８６的上升裂口。Ａ場滬綜指全日收跌２﹒２６％五連跌，報３０７９﹒８１點，是３

月１６日以來新低。

港股低開低走，午後跌穿上午低位（２０５６９點），之後跌幅曾收窄至少於２００點，但

高位有阻力港股復向下，更跌穿２０５００之牛證重貨區，曾急跌近５００點，最終收報

２０６８２點，跌２６２點，成交１２００﹒９億元。恒生科技指數跑輸，曾低見３９４６點，

收市跌３﹒５％，報３９９０點。國指跌１３６點或１﹒９２％，報６９６２點。北水流出速度

加快，今日再流出２２﹒２６億元，大市全日成交１２００﹒８６億元。



＊滬指失３１００，中海油回Ａ收漲２７﹒６９％＊



人民幣匯價持續走弱，人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０９８，較上個交易日跌１０２點

子，錄兩連貶，刷２０２１年１１月１１日以來逾五個月新低。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今早小幅高開後掉頭倒跌，日內接連失守６﹒４２、６﹒４３、６﹒４４及６﹒４５

關口，收盤報６﹒４５００挫３４７點，三連跌，且創去年１０月１８日以來逾半年新低。離岸

人民幣兌美元觸及６﹒４６關口，見６﹒４６６８。

受累人民幣走弱，滬深股市早盤震盪走低，午後曾在券商、保險等金融股帶動下，一度快速

回暖，但跌幅午後快速放大，滬綜指全日收跌２﹒２６％，報３０７９﹒８１點，是３月１６日

以來新低，更錄五連跌；深市跌勢更深，深成指瀉２﹒７％。創業板指全日跌２﹒１７％，報

２３１２﹒４６點，創下２０２０年６月以來新低。

兩市成交８５６３億元人民幣，按日增加４﹒３％；外資入場，從陸股通淨流入９﹒１１億

元人民幣。

中海油（００８８３）（滬：６００９３８）Ａ股今日上市首日，早上高開２０％後瞬間飆

漲到４３﹒９８％，達到上市首日漲幅限制，觸發臨停機制。交易恢復後，中海油Ａ股在漲幅

３０％左右反復，全日收漲２７﹒６９％，收報１３﹒７９元人民幣，成交約８﹒８２億股，涉

資１２１﹒２４億元人民幣。



＊遭創辦人減倉，美團續跌５％＊



美團遭創辦人減持，全日急挫４﹒９％，報１３７﹒８元，連跌３日累計跌幅超１１％。港

交所資料顯示，美團（０３６９０）聯合創辦人王慧文在上周三（１３日）及上周四（１４日）

於場內合共減持７４﹒８８萬股，持股量由０﹒３７％，降至０﹒３５％。王慧文在上周三以每

股平均價１５４﹒００２９元，賣出３３﹒１５萬股，套現近５１０５﹒２萬元，翌日以每股平

均價１５６﹒００１５元，再賣出４１﹒７３萬股，套現６５０９﹒９萬元，兩日共套現

１﹒１６億元。

另外，由於擔心中概股將在美國被摘牌，越來越多投資者把所持的中國電商巨頭美國股票轉

成香港股票。據《彭博》對交易所數據的計算，截至周二，京東約７７％的股票在香港系統交易

和結算，比例高於年初時的４４％。同期阿里巴巴港股佔比從５３％上升至５６％。

雖然今年在香港和紐約上市的其他公司沒有出現類似規模的換股，但阿里巴巴和京東股東的

舉動表明，美國摘牌風險仍然令人擔憂。阿里（０９９８８）續跌３﹒１％，京東集團

（０９６１８）瀉６﹒５％。



＊摩通料內房股短期仍然疲軟，碧桂園連跌３日＊



摩根大通表示，內地房產股表現疲弱，主要由於低於預期的貨幣寬鬆政策，房產銷售持續疲

弱，以及３月中以來，內房股已反彈３０％，投資者先行獲利。

內房股今日繼續走弱，碧桂園（０２００７）連跌３日，今日再插５﹒９％，雅居樂

（０３３８３）跌３﹒４％，龍光（０３３８０）跌２﹒６％，中國金茂（００８１７）、龍湖

（００９６０）、中海外（００６８８）均跌近２％，潤地（０１１０９）跌０﹒３％。至於萬

科（０２２０２）升１﹒１％。

摩通認為，內房股短期表現可能仍然疲軟，直到更多的證明，房產銷售改善及需求側寬鬆，

這可能會推動股價回升。

恒大集團（０３３３３）旗下的恒大地產珠三角公司在微信公眾號表示，截至目前，恒大地

產珠三角公司６３個在建項目已經全面實現復工復產，復工率達１００％，廣州、佛山、清遠、

肇慶、惠州、陽江、梅州、揭陽等多啲項目陸續交付。

另外，身陷資金鏈危機、目前仍在停牌的內房佳兆業（０１６３８）據報近期出現管理層變

動，其中負責融資管理的高級副總裁孫明堯、負責營銷的副總裁程芯蘭均已離職。佳兆業方面回

應內媒查詢時稱，佳兆業進行了組織架構優化與調整，目的在於減少管理層級，提升運營效率，

讓管理者更貼近一線，服務經營，解決問題。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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