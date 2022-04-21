《投資心得－潘鐵珊》平保經營業績穩健，加大科技投入增強成效

《投資心得》中國平安（０２３１８）持續推進「金融＋醫療＋康養」結合的創新發展模式

，續加大科技投入以增強水平與成效。集團經營業績表現在現今市況下尚算理想，截至去年１２

月３１日止的２０２１年全年業績方面，錄得收入達７６０８﹒４億元人民幣，比２０２０年同

期下降４﹒６％；實現歸屬於集團母公司股東的營運利潤達１０１６﹒２億元人民幣，同比下跌

２９％。



＊主線保險業務表現理想，ＡＩ坐席減成本增效率＊



集團公布今年首三月的保費收入，中國平安人壽保險股份有限公司錄得１６２６﹒１億元人

民幣，跟２０２１年同比下降２﹒２％；而中國平安財產保險股份有限公司則同比升１０﹒３％

至７３０﹒２億元人民幣。此兩部分仍是集團其中兩個最大分部，可見集團主線的保險業務仍然

相當理想。而壽險及健康險業務方面，隨著產品結構改善，期待接下來的代理人團隊擴張，從而

能推動價值改善。集團有多個亮點利好其後續增長。

此外，科技能力持續深化，助力主線業務的發展。科技專利申請數至去年１２月底較年初增

７００８項，累計達３８４２０項，成功提升核心金融業務端到端服務水平，無論在使用上和效

率上均得到了進一步提升。於去年平安ＡＩ坐席驅動產品銷售規模約２７５８億元人民幣，同比

增長５４％；當中ＡＩ坐席覆蓋了２１５８多個場景。至於客服方面，ＡＩ坐席服務量約

２０﹒７億次，在客服總量中佔比達８４％。由此可見在未來ＡＩ坐席代替人手會是集團的主流

方向，能減低成本的同時，亦使業務增長上更有效率，及減低客戶因服務未到位而流失的風險。



＊銀行業務從疫情快速恢復，可考慮現價買入＊



而在銀行業務上，由於在疫情期間全面推進數字化經營及線上化營運，令經營保持穩定，業

務得到快速恢復。可考慮於現價買入，上望６４元，跌穿５３元止蝕。《香港股票分析師協會副

主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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