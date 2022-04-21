【國務會議】李克強：抓好春季農業生產，確保糧食豐收和穩定供應

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院總理李克強２０日主持召開國務院

常務會議，部署進一步抓好春季農業生產的措施，確保糧食豐收和重要農產品穩定供應。確定能

源保供增供舉措，提升能源對經濟社會發展的保障能力。

會議指出，穩就業與穩物價同是保持經濟運行在合理區間的主要支撐。穩定糧食等重要農產

品生產供應，在當前國際糧食市場不確定性增加、一些國家高通脹的情況下尤為重要。要深入抓

好春季農業生產，確保全年糧食豐收。

一要層層分解全年糧食播種面積和產量，督促地方種足種滿種在適播期、不得撂荒，對未完

成任務的嚴肅追責。各地要嚴格落實糧食安全責任，將統籌做好疫情防控和春季農業生產作為考

核評估的重要內容，組建工作專班，統籌協調抓好春季農業生產、農資保供穩價和農產品產銷對

接等工作。

二要切實保障春耕農事活動有序開展。科學做好組織和引導，不誤農時保障外出農民回鄉務

農、農資入店進村、農機通行、農技人員下沉服務。保障農資企業的生產和原料、能源等供應。

三要抓好「菜籃子」。落實鮮活農產品運輸綠色通道政策，促進蔬菜等農產品順暢流通。

四要落實各項支農惠農政策，盡快把糧食生產扶持資金髮放到農民手中，實施新的小麥「一

噴三防」補貼政策。五要研究加大農資補貼的舉措，及時做好糧食托底收購，保護和調動農民種

糧積極性。

