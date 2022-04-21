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21/04/2022 08:44

【國務會議】國務院：有序發展核電，核准三個核電項目涉資千二億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院總理李克強２０日主持召開國務院
常務會議，會議指出，在嚴監管、確保絕對安全前提下有序發展核電；對經全面評估申查、已納
入國家規劃的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐三個核電新建機組項目予以核准，涉及總投資
１２００億元人民幣，此次核准的６台核電機組均為第三代核電技術。
　　會議指出，能源是經濟社會發展的基礎支撐。要強化能源保供，未雨綢繆推進條件成熟、發
展需要的能源項目開工建設，促進能源結構持續優化。

＊今年新增煤炭產能３億噸＊

　　一要發揮煤炭的主體能源作用。通力合作優化煤炭企業生產、項目建設等核准審批政策，落
實地方穩產保供責任，充分釋放先進產能。通過核增產能、擴產、新投產等，今年新增煤炭產能
３億噸。推進煤炭清潔高效利用，加強儲備設施建設。運用市場化法治化辦法，引導煤價運行在
合理區間。　　
　　二要推動煤電機組節能減排改造、靈活性改造、供熱改造，提高能源使用效率，全年改造規
模超過２﹒２億千瓦。改造要選擇機組正常大修等時間，防止影響電力穩定供應。落實支持煤電
機組改造的金融政策。
　　三要在嚴格監管、確保絕對安全的前提下有序發展核電。

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