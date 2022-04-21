【新冠肺炎】上海昨日新增８例新冠疫情死亡病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市衛健委通報，上海昨日新增本土死
亡病例８例，平均年齡７７﹒５歲，最大年齡９３歲。８位患者合並有晚期惡性腫瘤、嚴重心血
管疾病、神經系統疾病、尿毒症等。患者入院後，病情加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因
均為基礎疾病所致。
截至目前，上海本輪疫情通報的死亡病例共計２５例。
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