《思前想後－郭思治》人行降準市場反應一般，恒指未脫續試底弱態

《思前想後》人民銀行宣布將於４月２５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５％，是次降

準的目的是增加金融機構長期穩定資金來源，加強機構資金配置能力，另外，可加大對實體經濟

的支持力度，扶持一眾受疫情嚴重打擊的中小微企，而更重要的是，通過降準可降低金融機構資

金成本每年約６５億元人民幣，從而降低社會綜合融資成本，但由於是次降準釋放的資金只有約

５３００億元人民幣，對整體疲弱的經濟而言，可能帶來的刺激有限，從上證指數於１５日報收

在３２１１點，較上日跌１４點看，市場之反應似只屬一般。



＊大型上升裂口待補，仍處各組平均線下＊



人行宣布由４月２５日開始降準０﹒２５％，惟對市場卻未帶來刺激，港股於復活節假後急

跌，恒指早市先大幅低開４１２點至２１１０６點，其後更進一步急跌６２２點至２０８９６點

方漸見喘定並作技術性後抽，惟在買盤卻步下，大市之表現始終未能擺脫反覆欲試底之弱態，而

所指的底、暫該為３月１７日所遺留下之大型上升裂口，介乎２０１２０點至２０７８６點，闊

６６６點，此大型上升裂口出現在２００００點大關之上方，情況確實不理想，筆者一直指出，

一日此大型上升裂口仍然懸空待補，技術上始終會是短期後市之隱憂。

至於本月大市之形態暫屬先高而後低，目前恒指暫是由４日之高位２２５２３點跌至１９日

之低位２０８９６點，即月內之波幅已稍擴闊至１６２７點，論幅度該不算少，但由於恒指目前

已反覆於各組常用之平均移動線之下，技術上屬反覆續試底之格局，故一日恒指仍未能成功重越

１０天線（２１６７５點）及２０天線（２１７３１點）之前，大市仍有機會再進一步往下尋月

內之新低。



＊平均線倒序排列，屬標準跌市模式＊



另外，經過周來之一輪反覆急跌後，目前各組常用的平均移動線又再重現倒序之排列模式，

由上而下為２５０天線（２５３５３點），１００天線（２３０８６點），５０天線

（２２３６３點），２０天線（２１７３１點）及１０天線（２１６７５點），而恒指目前則反

覆於上述各組移動線之下，即是說，單從技術上看，大市現時正處一個標準的跌市模式，故任何

投機性之部署均不宜過急及過勇，至於持貨偏重的投資者則需衡量個人的持貨能力及能耐，最好

當然是先做好一切風險管理，對一般投資者而言，如看不通短期後市之去向，最好當然是盡量保

留現金，靜待另一次低吸良機。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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