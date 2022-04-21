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21/04/2022 09:17

【聚焦數據】內地首季財收增速放緩至８﹒６％，證券印花稅增兩成

　　《經濟通通訊社２１日專訊》財政部召開２０２２年一季度財政收支情況顯示，一季度全國
一般公共預算收入６２０３７億元（人民幣．下同），同比增長放緩至８﹒６％。當中印花稅收
入１５６９億元，同比增長２０﹒６％，證券交易印花稅１０６７億元，同比增長２１﹒３％。
全國一般公共預算支出６３５８７億元，同比增長８﹒３％。
　　從稅收收入看，一季度全國稅收收入同比增長７﹒７％。主要稅種中，國內增值稅增長
３﹒６％，主要是工業增加值增長、工業生產者出廠價格上漲帶動，同時製造業中小微企業緩稅
政策延續實施等因素拉低增幅。
　　非稅收入方面，一季度全國非稅收入同比增長１４﹒２％，主要是部分地區多渠道盤活閒置
資產，以及能源資源價格上漲帶動石油特別收益金專項收入、礦產資源專項收入等增加較多。

＊一季度專項債已發行１﹒２５萬億元，佔提前下達額度８６％＊

　　一季度專項債的發行使用情況，截至２０２２年３月末，已發行１﹒２５萬億元，佔提前下
達額度的８６％，比去年增加了１﹒２３萬億元，其中內蒙古、遼寧、黑龍江、上海、浙江、福
建、山東、廣東、廣西、四川、甘肅等１１個省份已全部完成提前下達額度發行工作。　
　　已發行的專項債券中，支持市政和產業園區基礎設施４１５７億元、交通基礎設施２３１６
億元、社會事業２２５１億元、保障性安居工程２０１６億、農林水利１００４億元、生態環保
４６８億元以及能源、城鄉冷鏈等物流基礎設施２５１億元。（ｄｗ）

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