【聚焦數據】內地首季財收增速放緩至８﹒６％，證券印花稅增兩成

《經濟通通訊社２１日專訊》財政部召開２０２２年一季度財政收支情況顯示，一季度全國

一般公共預算收入６２０３７億元（人民幣．下同），同比增長放緩至８﹒６％。當中印花稅收

入１５６９億元，同比增長２０﹒６％，證券交易印花稅１０６７億元，同比增長２１﹒３％。

全國一般公共預算支出６３５８７億元，同比增長８﹒３％。

從稅收收入看，一季度全國稅收收入同比增長７﹒７％。主要稅種中，國內增值稅增長

３﹒６％，主要是工業增加值增長、工業生產者出廠價格上漲帶動，同時製造業中小微企業緩稅

政策延續實施等因素拉低增幅。

非稅收入方面，一季度全國非稅收入同比增長１４﹒２％，主要是部分地區多渠道盤活閒置

資產，以及能源資源價格上漲帶動石油特別收益金專項收入、礦產資源專項收入等增加較多。



＊一季度專項債已發行１﹒２５萬億元，佔提前下達額度８６％＊



一季度專項債的發行使用情況，截至２０２２年３月末，已發行１﹒２５萬億元，佔提前下

達額度的８６％，比去年增加了１﹒２３萬億元，其中內蒙古、遼寧、黑龍江、上海、浙江、福

建、山東、廣東、廣西、四川、甘肅等１１個省份已全部完成提前下達額度發行工作。

已發行的專項債券中，支持市政和產業園區基礎設施４１５７億元、交通基礎設施２３１６

億元、社會事業２２５１億元、保障性安居工程２０１６億、農林水利１００４億元、生態環保

４６８億元以及能源、城鄉冷鏈等物流基礎設施２５１億元。（ｄｗ）

