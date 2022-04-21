【新冠肺炎】內地新增本土及無症狀逾１﹒９萬宗，上海確診四連降

《經濟通通訊社２１日專訊》內地新冠疫情反覆肆虐，昨日（２０日）新增本土及無症狀逾

１﹒９萬例。國家衛健委公布，２０日全國新增確診２８４１宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本

土病例２８３０宗，上海佔最多有２６３４宗；吉林有９５宗；廣東８宗。

新增無症狀感染者１６６１７宗，其中本土１６５５２宗；本土無症狀感染病例中，上海佔

最多有１６８６１宗，吉林省２６１宗，江蘇１１１宗，廣東１２宗。另有５００宗由無症狀感

染者轉為確診。

上海昨日新增本土新冠肺炎確診病例２６３４宗和無症狀感染者１５８６１宗，合計

１８４９５宗，剔除無症狀轉歸確診實際新增１８０３６宗，均為連四日下降，其中社會面發現

病例再次反彈至４４１宗。周三新增本土死亡病例８宗，平均年齡７７﹒５歲，最大年齡９３歲

。



＊中國英國商會：動態清零降投資內地吸引力＊



中央政府堅持採取「動態清零」。中國英國商會昨發表《在華英國企業：新冠疫情的影響調

查報告》，主席李安（Ｊｕｌｉａｎ ＭａｃＣｏｒｍａｃ）指出，中國存在對投資和人才吸引

力下降的風險，雖然理解中國對於動態清零政策的堅持，但認為中國政府能採取措施平衡社會經

濟挑戰，同時保護社會群體，避免危害公共健康。

另外，中國工程院院士鍾南山月初刊於內地英文版學術期刊《國家科學評論》

（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｒｅｖｉｅｗ）的論文《關於中國在即將到來的

ＣＯＶＩＤ－１９時代重新開放的戰略》，直言現時的動態清零策略不能長期維持下去，中國需

要重有序新開放，讓社會經濟發展恢復正常，又建議社區檢測首選快速抗原檢測，所需人力物力

都較核酸檢測少，並能及時發現傳染源頭。（ｃａ）

