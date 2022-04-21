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即市新聞

21/04/2022 09:33

《輪證高清－孫明哲》近日標普窩輪受關注，宜以９月到期產品部署

　　《輪證高清》愈來愈多投資者留意美股指數相關窩輪，除了納指產品之外，近日亦見資金流
入標普５００指數認沽證，而且比納指認沽證更多資金流入。標普５００指數成分股中，１０隻
比重最高的股份有８隻都是科技股，因此下周公布業績的５大科網巨頭ＦＡＡＮＧ除了會影響納
指之外，亦會影響標普５００指數的走勢。而標普５００指數除了科技股外，亦有其他傳統經濟
股，可達到風險分散的效果，這或是近日多了投資者了解及部署相關產品的原因。
　　投資者在挑選美股指數窩輪時或會發現，產品到期日都是於３、６、９、１２月份到期，這
其實是與其指數期貨結算日有關，因為美股期貨是每季結算，與恒指期貨每月結算不同。發行商
一般會利用期指為美股窩輪作對沖，加上相關窩輪到期結算時是以期指結算價計價，所以發行商
都會跟隨期指結算日作為窩輪的到期日。那投資者在選擇產品時要注意甚麼呢？
　　其實投資者在選擇產品亦相較其他相關資產簡單，我們一般建議投資者選擇２個月期以上的
產品，當最近到期的產品大於２個月，就順理成章在最短期產品中挑選，而當最近到期的產品少
於２個月，就挑選下一個時段到期產品，即是都以２至５個月期產品為目標。以現時情況為例，
６月到期產品開始短期，時間值損耗及波幅風險開始增加，同時部分產品的街貨偏高，都會影響
產品的表現，而１２月到期則年期太長，槓桿較低。因此，投資者在槓桿以及波幅風險之間作出
平衡，９月到期產品是現時較合適的選擇。往後亦可根據以上邏輯去選擇合適到期日的美股指數
窩輪。投資者就可於９月份到期產品中挑選較貼價證作部署，以下是部分適合現市況的產品。
　　美股指數相關產品介紹：
＊標指沽１０３９５，行使價３７８８點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿７﹒５倍
＊納指沽１０３９４，行使價１２９４８點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿６﹒３倍
＊納指沽１０３７３，行使價１１４５０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿６﹒７倍
＊道指沽１０３８８，行使價３０６８０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿７﹒９倍

《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
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非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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