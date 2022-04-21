《輪證高清－孫明哲》近日標普窩輪受關注，宜以９月到期產品部署

《輪證高清》愈來愈多投資者留意美股指數相關窩輪，除了納指產品之外，近日亦見資金流

入標普５００指數認沽證，而且比納指認沽證更多資金流入。標普５００指數成分股中，１０隻

比重最高的股份有８隻都是科技股，因此下周公布業績的５大科網巨頭ＦＡＡＮＧ除了會影響納

指之外，亦會影響標普５００指數的走勢。而標普５００指數除了科技股外，亦有其他傳統經濟

股，可達到風險分散的效果，這或是近日多了投資者了解及部署相關產品的原因。

投資者在挑選美股指數窩輪時或會發現，產品到期日都是於３、６、９、１２月份到期，這

其實是與其指數期貨結算日有關，因為美股期貨是每季結算，與恒指期貨每月結算不同。發行商

一般會利用期指為美股窩輪作對沖，加上相關窩輪到期結算時是以期指結算價計價，所以發行商

都會跟隨期指結算日作為窩輪的到期日。那投資者在選擇產品時要注意甚麼呢？

其實投資者在選擇產品亦相較其他相關資產簡單，我們一般建議投資者選擇２個月期以上的

產品，當最近到期的產品大於２個月，就順理成章在最短期產品中挑選，而當最近到期的產品少

於２個月，就挑選下一個時段到期產品，即是都以２至５個月期產品為目標。以現時情況為例，

６月到期產品開始短期，時間值損耗及波幅風險開始增加，同時部分產品的街貨偏高，都會影響

產品的表現，而１２月到期則年期太長，槓桿較低。因此，投資者在槓桿以及波幅風險之間作出

平衡，９月到期產品是現時較合適的選擇。往後亦可根據以上邏輯去選擇合適到期日的美股指數

窩輪。投資者就可於９月份到期產品中挑選較貼價證作部署，以下是部分適合現市況的產品。

美股指數相關產品介紹：

＊標指沽１０３９５，行使價３７８８點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿７﹒５倍

＊納指沽１０３９４，行使價１２９４８點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿６﹒３倍

＊納指沽１０３７３，行使價１１４５０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿６﹒７倍

＊道指沽１０３８８，行使價３０６８０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿７﹒９倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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