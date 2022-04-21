【內房困局】陽光城續跌１％，有逾百億元事項正與各機構進行談判

《經濟通通訊社２１日專訊》內房陽光城（深：０００６７１）境內外債券接連違約後，面

臨的國內金融案件不斷增加。該公司昨日（２０日）發布公告，公司及公司控股子公司連續１２

個月內累計收到相關法院執行文書涉及正在執行的案件金額合計為３１﹒８３億元（人民幣．下

同），佔公司最近一期經審計淨資產的１０﹒３７％，公司正根據執行內容選擇是否提起異議。

公司及控股子公司另有合計金額約１０４﹒０２億元的事項正與金融機構或其他合作方進行

談判，公司將積極協商、同時聘請專業團隊進行溝通，力爭一攬子解決相關事項，與金融機構及

合作方達成一致。

上海清算所昨日亦發布福建陽光集團有限公司關於「福建陽光ＳＣＰ００１」違約處置進展

公告。根據公告，「２１福建陽光ＳＣＰ００１」原定應於２０２２年３月２２日到期一次性還

本付息，發行金額５億元，票面利率６﹒５％，未兌付本息約５﹒２４億元。

此外，因未能按時支付境外債利息，陽光城多隻境內債觸發交叉保護條款加速到期。截至目

前，「２０陽光城ＭＴＮ００２」、「２１陽光城ＭＴＮ００１」均因未能獲得債券交叉保護條

款的豁免而陷違約風險。

陽光城早盤續軟，現跌１﹒５％，報２﹒６８元。（ｗｌ）

