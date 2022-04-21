  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2022 09:46

【內房困局】陽光城續跌１％，有逾百億元事項正與各機構進行談判

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內房陽光城（深：０００６７１）境內外債券接連違約後，面
臨的國內金融案件不斷增加。該公司昨日（２０日）發布公告，公司及公司控股子公司連續１２
個月內累計收到相關法院執行文書涉及正在執行的案件金額合計為３１﹒８３億元（人民幣．下
同），佔公司最近一期經審計淨資產的１０﹒３７％，公司正根據執行內容選擇是否提起異議。
　　公司及控股子公司另有合計金額約１０４﹒０２億元的事項正與金融機構或其他合作方進行
談判，公司將積極協商、同時聘請專業團隊進行溝通，力爭一攬子解決相關事項，與金融機構及
合作方達成一致。
　　上海清算所昨日亦發布福建陽光集團有限公司關於「福建陽光ＳＣＰ００１」違約處置進展
公告。根據公告，「２１福建陽光ＳＣＰ００１」原定應於２０２２年３月２２日到期一次性還
本付息，發行金額５億元，票面利率６﹒５％，未兌付本息約５﹒２４億元。
　　此外，因未能按時支付境外債利息，陽光城多隻境內債觸發交叉保護條款加速到期。截至目
前，「２０陽光城ＭＴＮ００２」、「２１陽光城ＭＴＮ００１」均因未能獲得債券交叉保護條
款的豁免而陷違約風險。
　　陽光城早盤續軟，現跌１﹒５％，報２﹒６８元。（ｗｌ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning21/04/2022
林家亨：Tesla績佳有望帶動股價　料理想受疫情影響有限維持今年扭虧預測
財經熱話21/04/2022
【虛幣世界】比特幣散戶開始進入市場，目前企於41000之上
專訪20/04/2022
【譚新強專訪】衡量烏克蘭戰爭須分三層面　戰爭令西方聯盟再團結（有片）
中國故事20/04/2022
《神州經脈》LPR意外不降寬鬆力度遜　滬指四連跌人幣創半年低
財經熱話20/04/2022
LPR維持不變兼疫情衝擊樓市　內房跌勢持續全線急挫
專訪20/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：中海油已見頂？內銀股趁調整中線部署！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金