【Ａ股震盪】滬綜指收挫２﹒３％再失三萬一，人民幣創逾半年新低

《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市早盤震盪走低，午後曾在券商、保險等金融股帶動下

，一度快速回暖。不過人民幣匯價持續走弱，離岸人民幣兌美元觸及６﹒４６關口，見

６﹒４６６８，是去年１０月來新低，在岸人民幣兌美元亦失守６﹒４３關口，低見

６﹒４４３８。人民幣走弱拖累滬綜指跌幅午後快速放大，全日收跌２﹒２６％，報

３０７９﹒８１點，是３月１６日以來新低，更錄五連跌；深市跌勢更深，深成指瀉２﹒７％。

創業板指全日跌２﹒１７％，報２３１２﹒４６點，創下２０２０年６月以來新低。

兩市超４４００股飄綠，近百股跌停，各板塊幾乎全線下跌，專家料五一跨省出行難實現，

旅遊、酒店均大幅下跌。

兩市成交８５６３億元（人民幣．下同），按日增加４﹒３％；外資入場，從陸股通淨流入

９﹒１１億元。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９９５﹒８３ －１﹒８４

上證綜合指數 ３０７９﹒８１ －２﹒２６ ３９６５﹒００

深證綜合指數 １９２３﹒８１ －３﹒１１ ４５９８﹒００

上證Ｂ股指數 ２８５﹒８８ －１﹒５４ ２﹒０９

深證Ｂ股指數 １０４６﹒９９ －１﹒２０ ０﹒５８

上證１８０指數 ８５８４﹒６７ －１﹒６９

上證３８０指數 ５３６９﹒７３ －３﹒２２

深證成份指數 １１０８４﹒２８ －２﹒７０

中小創新指數 ２１０８﹒８９ －４﹒２５

深圳創業板指數 ２３１２﹒４６ －２﹒１７

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