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即市新聞

21/04/2022 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收挫３４７點三連跌，失６﹒４５創逾半年低

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅高開後掉頭倒跌
，日內接連失守６﹒４２、６﹒４３、６﹒４４及６﹒４５關口，收盤報６﹒４５００挫３４７
點，三連跌，且創去年１０月１２日以來逾半年新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３２５點子，報６﹒４７５６，同創去年１０月以來新低

　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０９８，較上個交易日跌１０２點子，
錄兩連貶，刷２０２１年１１月１１日以來逾五個月新低，上個交易日報６﹒３９９６。

＊專家：供應鏈擾動疊加美指上行或令人幣短期承壓＊

　　近期市場對經濟下行壓力擔憂加劇，股市大跌亦引發資金流出，看貶人民幣匯率預期隨之升
溫。中信證券首席宏觀分析師明明認為，人民幣匯率貶值壓力增大，主要來自新冠疫情導致的經
濟基本面下行壓力與美元走強兩方面的因素。供應鏈擾動疊加美元指數上行或將使短期人民幣承
壓，但無需對人民幣形成貶值預期。
　　中金研究院研究員李劉陽表示，長期看，中國的經濟基本面支持人民幣匯率的估值中樞長期
保持在合理均衡的水平上基本穩定。這就意味著，人民幣既沒有長期貶值的基礎，也沒有長期升
值的基礎。在短期彈性增加，雙向波動加劇的背景下，人民幣匯率中長期仍會有均值回歸的邏輯
。（ｊｔ）

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