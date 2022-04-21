【聚焦人幣】人幣即期收挫３４７點三連跌，失６﹒４５創逾半年低

《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅高開後掉頭倒跌

，日內接連失守６﹒４２、６﹒４３、６﹒４４及６﹒４５關口，收盤報６﹒４５００挫３４７

點，三連跌，且創去年１０月１２日以來逾半年新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３２５點子，報６﹒４７５６，同創去年１０月以來新低

。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０９８，較上個交易日跌１０２點子，

錄兩連貶，刷２０２１年１１月１１日以來逾五個月新低，上個交易日報６﹒３９９６。



＊專家：供應鏈擾動疊加美指上行或令人幣短期承壓＊



近期市場對經濟下行壓力擔憂加劇，股市大跌亦引發資金流出，看貶人民幣匯率預期隨之升

溫。中信證券首席宏觀分析師明明認為，人民幣匯率貶值壓力增大，主要來自新冠疫情導致的經

濟基本面下行壓力與美元走強兩方面的因素。供應鏈擾動疊加美元指數上行或將使短期人民幣承

壓，但無需對人民幣形成貶值預期。

中金研究院研究員李劉陽表示，長期看，中國的經濟基本面支持人民幣匯率的估值中樞長期

保持在合理均衡的水平上基本穩定。這就意味著，人民幣既沒有長期貶值的基礎，也沒有長期升

值的基礎。在短期彈性增加，雙向波動加劇的背景下，人民幣匯率中長期仍會有均值回歸的邏輯

。（ｊｔ）

