【人行操作】人行連續７日百億逆回購利率持平，零投放零回籠

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行今日進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購
操作，中標利率持平２﹒１％。
這是逆回購規模連續第７日定在百億，因今日有１００億元逆回購到期，實現零投放零回籠
。
（ｃａ）
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