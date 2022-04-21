【人行操作】人行連續７日百億逆回購利率持平，零投放零回籠

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行今日進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購

操作，中標利率持平２﹒１％。

這是逆回購規模連續第７日定在百億，因今日有１００億元逆回購到期，實現零投放零回籠

。

（ｃａ）

