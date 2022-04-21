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21/04/2022 13:42

【ＦＯＣＵＳ】網飛ＶＳ特斯拉，齊加價卻不同命

　　【ＦＯＣＵＳ】相比地產恒古不變的「ｌｏｃａｔｉｏｎ、ｌｏｃａｔｉｏｎ、
ｌｏｃａｔｉｏｎ（地段）」，全球高通脹下的選股金科玉律，似正回歸最基本的「
ｐｒｏｆｉｔ　ｍａｒｇｉｎ（利潤率）」。其中，ＦＡＡＮＧ中的Ｎｅｔｆｌｉｘ，以及
ＭＡＡＴＡ中的Ｔｅｓｌａ，齊加價卻不同命，一個錄２０１１年以來首次流失訂戶，另一個卻
毛利率首次突破３０％。

＊造車業務毛利率首破３０％＊

　　美股持續至少５個季度的盈利超預期，能否在２０２２年首季再創輝煌，答案陸續揭曉。重
磅股Ｎｅｔｆｌｉｘ先送驚嚇，拜１月宣布在北美地區加價１至２美元所賜，首季付費訂閱用戶
錄十年來首次縮水２０萬，撇除退出俄羅斯市場的７０萬訂戶流失，亦遠低於預期的增加２５０
萬；更糟的是，公司預期次季再銳減２００萬。
　　消息拖累Ｎｅｔｆｌｉｘ股價周三（２０日）暴挫逾３５％，逼使億萬富翁Ｗｉｌｌｉａｍ
　Ａｃｋｍａｎ清倉１月買入的約３１０萬股，帳面損失料達４億美元。
　　與之相反，從去年至今年首季連續多次加價的特斯拉，周三卻呈上一份華麗業績。首季收入
按年增８１％至１８７﹒６億美元，續刷新單季歷史紀錄，單計造車業務的毛利率更首次突破
３０％，錄３２﹒９％。值得一提的是，公司首席執行官馬斯克透露，首季生產的近一半汽車都
配備了不含鎳或鈷的ＬＦＰ（磷酸鐵鋰）電池。跟三元鋰電池相比，磷酸鐵鋰電池更具成本優勢


＊多間巨頭業績同值期待＊

　　不過，就當特斯拉雄心勃勃預期今年產量將逾１５０萬輛之際，電影《沽注一擲（Ｂｉｇ　
Ｓｈｏｒｔ）》原型Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｂｕｒｒｙ警告，特斯拉或將面臨Ｎｅｔｆｌｉｘ競爭者
環伺的相同命運。但馬斯克就反駁指，Ｂｕｒｒｙ就像一個「壞鐘」。
　　已公布業績而每股盈利同勝預期的還有荷蘭光刻機供應商ＡＳＭＬ、老牌ＩＢＭ，兩間公司
毛利率分別為４９％及５２﹒９％。而首季虧損的美國聯合航空就預計，受惠旅行需求激增，第
二季收入料達紀錄最高，經營利潤預料升１０％，刺激盤後股價急升。
　　下周將公布業績的還包括可口可樂、微軟、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｍｅｔａ、蘋果、亞馬遜等
巨頭，據
Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ統計，市場預期標指成分股公司首季盈利僅升６﹒１％，可謂門檻極低；換
言之，儘管通脹、收水等多重逆風當前，擁有成本轉嫁能力的優質公司大有可能仍然跑贏。

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