【大國博弈】中美防長通話，魏鳳和籲美勿就烏克蘭問題對華施壓

《經濟通通訊社２１日專訊》國務委員兼國防部長魏鳳和２０日應約同美國國防部長奧斯汀

通電話。討論台灣及烏克蘭等議題。中方要求美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問

題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。

中國國防部網站公布，魏鳳和表示，中美雙方要認真落實兩國元首共識，相互尊重、和平共

處、避免對抗，美方要將「四不一無意」承諾落到實處。中國希望與美國建立健康穩定發展的大

國關係，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力。中美兩軍要增進軍事互

信，加強對話交流，管控風險危機，開展務實合作，確保兩軍關係正常穩定發展。

魏鳳和又強調，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題如果處理不好，就會對中美關係造

成顛覆性影響，重申中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。



＊奧斯汀：坦誠開放的態度加強軍事領域交往合作＊



美國國防部則發表聲明，指中美防長討論了俄羅斯入侵烏克蘭、美中國防關係以及地區安全

等議題。奧斯汀則表示，美方願推動落實兩國元首通話達成的重要共識，將本著坦誠開放的態度

加強軍事領域交往合作。美國堅持一個中國政策。雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥

善處理兩軍關係面臨的難題。（ｃａ）

