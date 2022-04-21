《法證攻防－林恩》中海油Ａ股上交所上市

《法證攻防》中海油（００８８３）（滬：６００９３８）於今日（２１日）在上海證券交

易所上市，股份代碼（６００９３８）。中海油亦公布了對２０２２年第一季度業績預計，公司

預計營業收入增長３２％－５８％至６９０－８３０億元；歸屬於母公司股東淨利潤增長６２％

－８９％至２４０－２８０億元。上周一（１１日）至本周二（１９日），中海油５個交易日內

錄得３２１萬元資金淨流出好倉，而淡倉則錄得近３９０萬元資金淨流入。港股中海油周三

（２０日）跌４﹒１２％，收報１１﹒１６元。

據內地媒體報道，國務院總理李克強在國務院常務會議時表示，要適時運用降準等貨幣政策

工具，加大受疫情嚴重影響行業的支援力度，降低綜合融資成本。港股上周五（１５日）假期休

市，內地宣布開展人民幣１５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作和１００億元公開市場逆回

購操作，利率均維持不變，市場降息預期落空。然而在Ａ股收市後，人行決定於２５日下調金融

機構存款準備金率０﹒２５個百分點，預計釋出長期資金５３００億人民幣。內地存款準備金率

在２０１９年、２０２０年、２０２１年分別下調了３次，１次，２次，每次的調整幅度都是

０﹒５個百分點，而此次下調幅度只有過去３年的一半。招商銀行（０３９６８）高層人事調動

，股價周二跌１１﹒４６％，周三再跌４﹒９１％，收報５０﹒３元。港股周二恢復交易後，內

銀股板塊資金流淨流入最活躍的是招行，錄得超過１０００萬元資金淨流入好倉；其次是建行

（００９３９），錄得３３﹒４萬元資金淨流入好倉。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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