《陸言堂－陳永陸》恒指回補下跌裂口，留意內地防疫措施或微調

《陸言堂》繼降準幅度較預期為少之後，人行並沒有將ＬＰＲ的息率下調，加上投資者對於

中國的經濟前景感到憂慮，所以令Ａ股再度下試３月中的低位，同時亦利淡港股的走勢，令恒指

回補之前的下跌裂口，技術走勢其實不太理想。



之前說過，對比人行的行動，市場更關注的反而是內地的防疫措施對經濟帶來的影響有多大

，因為就算人行大幅降準降息，可是經濟活動因為疫情而暫停，最終人行行動的效果亦會被大大

降低。故此，內地亦開始討論防疫措施是否有微調的空間，其中中國工程院院士鍾南山昨日

（２０日）表示，「動態清零」防控策略不能長期維持，有需要重新開放，這都反映出內地專家

開始研究如何減少抗疫對內地經濟帶來的影響，這其實對金融市場而言，絕對是一個比人行降準

的行動，更為正面的消息。



不過，港股的弱勢其實亦持續了一段時間，亦導致不少上市公司覺得在港掛牌的集資作用有

所下降，因而導致近日私有化個案增加，而且這些公司的考慮重點，除了是集資作用不大之外，

還有就是維持上市的成本愈來愈高，而超低息率加上疫情拖累經濟，若私有化作價吸引，爭取小

股東支持亦較容易。



＊錦江私有化價格吸引＊



其中背靠上海國資委的錦江國際，早前公布以合併方式將錦江資本（０２００６）私有化，

並以市場罕見之溢價提出收購，這個案例值得探討一下。事實上，自疫情爆發，身處「重災」行

業之錦江資本，經營環境持續嚴峻，而內地堅持清零政策，令其酒店、餐飲及旅行社業務前景蒙

上陰霾。於剛剛３月公布的２０２１年全年業績，錦江資本的本公司股東應佔溢利約８２９萬元

人民幣，按年銳減９７﹒１％，更首度不派發末期息，可見經營壓力不少。



另外，公司股價亦持續不振，市盈率（Ｐ╱Ｅ）及市淨率（Ｐ╱Ｂ）更於過去三年，較大多

數同行都有明顯折讓。自２００６年１２月初上市，錦江資本股價曾於２００７年２月２６日錄

得最高位５﹒３８港元，其後１０多年都無以為繼，尤其是在私有化消息公布前，公司股價於過

去兩年更從未突破２港元關口。



從價格上看，錦江資本私有化作價每股３﹒１０港元較公布前的收市價１﹒９８港元溢價

５６﹒５７％，絕對吸引，較前３０及９０個交易日均收市價則分別溢價７７﹒１４％及

８６﹒７５％，亦反映私有化價格顯公司以股東利益為依歸，屬誠意體現。



再者，公司股份長期交投淡靜，在截至最後完整交易日的１２個月期間，平均每日成交量只

有１８３萬股，僅佔已發行Ｈ股總數的約０﹒１３％，加上公司表明已鎖定註銷價，日後也將不

會進一步提高。因此，是次私有化建議將為股東提供套現離場的良機，讓小股東在公司流動性較

低的投資以具吸引力的溢價立即變現，並毋須承受任何非流動性折讓和結算風險，是一個值得考

慮支持的方案。相反，早前公司股價獲市場憧憬私有化成功而炒上，一旦私有化落空，股價隨時

打回原形，跌至２港元以下，甚至會更低。以目前公司股價企於３港元以上，意即潛在下跌空間

至少約五成以上。



綜合多方面的考慮，包括私有化建議價格、原因及計劃失敗帶來不利影響等，是次方案公平

合理，值得小股東表態接納，而私有化建議價格亦極具吸引力，股東高價套現實屬上策。

《獨立股評人 陳永陸》



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