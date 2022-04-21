《ＥＴＦ動向－凌子敬》股市續波動，亞太ＲＥＩＴ為穩健組合之選

《ＥＴＦ動向》總結第一季大市表現，根據彭博數據，截至２０２２年３月３１日為止，環

球股市普遍錄得負數回報，恒生指數、標普５００指數、ＭＳＣＩ亞太地區指數的第一季回報分

別為－５﹒６６％、－４﹒６％、－５﹒９３％，而３月中環球股市雖然開始反彈，除標普

５００指數３月份反彈３﹒７１％外，恒生指數及ＭＳＣＩ亞太地區指數均為負回報，分別為－

２﹒８２％以及－０﹒５８％。受俄烏局勢緊張、內地繼續對不同內地公司的監管措施、受能源

及商品價格推升通脹壓力以及聯儲局開始加息、市場預期聯儲局將縮減資產負債表下，我們預期

第二季環球股市將持續波動。

要建立一個穩健的投資組合，於組合內有一部分相對波動度低的投資是不可或缺，於息口環

境偏低及通脹的環境下，亞太地區的房地產信託（ＲＥＩＴ）會是其中一個選擇。標普高收益亞

太地區（紐西蘭除外）房地產投資信託精選指數（指數）於第一季出現先跌後升的走勢，第一季

的淨總回報為０﹒０７％，跑贏同期的恒生指數及標普５００指數。該指數於３月份出現明顯反

彈，３月份的升幅為５﹒１４％，跑贏同期的ＭＳＣＩ亞太地區指數。雖然美國於３月份落實加

息２５基點，但投資者因尋求防守度較高的投資關係，亞太地區ＲＥＩＴ受投資者追捧而水漲船

高。

該指數選擇亞太地區除紐西蘭以外過往１２個月派息最高的約３０隻ＲＥＩＴ，並配合成交

量作出篩選。指數會每半年定期調整投資組合，確保組合內的ＲＥＩＴ符合派息要求。截至３月

底為止，該指數成分股最大比重為領展（００８２３），約佔指數９﹒４％，其次為澳洲的

Ｄｅｘｕｓ （ＤＸＳ）、Ｃａｐｉｔａｌ ａｎｄ Ｉｎｔｅｒｇｒａｔｅｄ

Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ、Ｎｏｍｕｒａ Ｒｅａｌ Ｅｓｔａｔｅ 等ＲＥＩＴ，而組合內地區

為香港、澳洲、新加坡以及日本，分別比重約為９﹒４％，其餘為約３０％，可見其組合相對分

散。

澳洲及新加坡的ＲＥＩＴ為亞太區內率先於２月份反彈，最主要受惠於該些地區宣布陸續開

放關卡，令相關房地產租金及物業估值上升，及後３月底時香港政府宣布推出消費劵及解除９個

地區禁飛令後，本港的ＲＥＩＴ亦開始走出弱勢。我們維持對亞太區內ＲＥＩＴ正面看法，原因

如下：



１。 防疫措施放寬令商場及酒店租金有回升的壓力，辦公室方面，雖然疫情期間大部分公司採

取了在家工作的策略，我們認為，隨著防疫措施放鬆，於核心商業區（ＣＢＤ）的公司會較有可

能採用混合策略，即一部分員工於辦公室工作，另一部分則在家工作，而ＣＢＤ內的租金因而從

疫情低谷有所反彈。



２。 疫情改變了大部人生活習慣，愈來愈多人選擇於網上購物及線上娛樂，相關變化亦對於物

流中心ＲＥＩＴ及數據中心ＲＥＩＴ的租金及估值有正面幫助。



３﹒ 於加息環境下，投資者偏向沽出較低派息的債劵，從而追求派息較高的投資項目，而

上述提及的指數３月底的息率為４﹒８％，故此亦吸引了一部份投資者轉投亞太地區的ＲＥＩＴ

。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ分銷主管 凌子敬》



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