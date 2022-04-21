【新冠肺炎】黃大仙祠重開，今晨大批信眾排隊等候入園參拜

《經濟通通訊社２１日專訊》政府今日起放寬部分社交距離措施，包括恢復晚市堂食，而健
身中心、美容院、按摩院、電影院及宗教處所等亦可重開。今早七時半，黃大仙祠外，已有３０
－４０名信眾排隊等候入園參拜。有市民表示，黃大仙祠關閉長達３個月，對於今日重開，感到
高興。
按規定，所有進入黃大仙祠的市民必須擁有「疫苗通行證」及掃描「安心出行」，門外亦有
職員檢查和協助市民使用「安心出行」。（ｃｌ）
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