【新冠肺炎】人民日報：香港防疫關乎全國大局，雖向好但不可大意

《經濟通通訊社２１日專訊》內地官媒《人民日報》發表文章，表示近期香港第五波新冠疫

情正逐步受控，新增確診案例連續回落，防控態勢向好，要珍惜成果，但不可大意，認為香港的

疫情防控工作，也是全國疫情防控大局的組成部分。

文章認為，香港穩控疫情，絕非「自然而然」發生，更不是所謂「與病毒共存」的「躺平」

帶來，而是中央政府全力支援、特區政府負起主體責任、香港社會各界團結一心，共同打響疫情

防控阻擊戰的結果。香港有求，國家必應，兩個多月來，中央援港抗疫以最快速度、最強力度、

最大覆蓋度展開，充分體現了中央的關懷，充分彰顯出「一國兩制」的制度優勢。



＊堅持「動態清零」才能盡快控制疫情＊



文意指，香港抗疫現實再次證明，只有始終堅持「人民至上、生命至上」理念，堅持「外防

輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，才能盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭，最大限度保

護人民生命安全和身體健康。

文章強調，香港政府要切實履行好主體責任，確保物資發放到位、設施利用到位、防疫措施

執行到位，以投身抗疫的實際行動和成效，不辜負中央援港抗疫的深切關懷。（ｃｌ）



