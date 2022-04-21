【企業盈警】正大企業（０３８３９）料首季盈轉虧２００萬美元

《經濟通通訊社２１日專訊》正大企業（０３８３９）公布，預期截至３月３１日止３個月
虧損約２００萬美元，去年首季度則錄得５３０萬美元溢利。
該集團指，轉盈為虧主因工業業務表現未如理想。合營企業易初明通投資應佔溢利預期將從
去年首季度溢利４４０萬美元惡化至今年首季度虧損約３００萬美元。
該集團預期於５月中旬公布業績。（ｗｈ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|財經熱話21/04/2022
【虛幣世界】比特幣散戶開始進入市場，目前企於41000之上
|專訪20/04/2022
【譚新強專訪】衡量烏克蘭戰爭須分三層面 戰爭令西方聯盟再團結（有片）
|中國故事20/04/2022
《神州經脈》LPR意外不降寬鬆力度遜 滬指四連跌人幣創半年低
|財經熱話20/04/2022
LPR維持不變兼疫情衝擊樓市 內房跌勢持續全線急挫
|專訪20/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：中海油已見頂？內銀股趁調整中線部署！（有片）
|大行報告20/04/2022
招行行長突遭免職 匯證削目標 中信里昂仍牛看$88
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰