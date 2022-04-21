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21/04/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒５億人幣，買美團沽港交所

　　《經濟通通訊社２１日專訊》昨日（２０日）恒指低開５４點，報２０９７２點。最高升
１８７點報２１２１４點，最低跌１３８點報２０８８９點。恒指收報２０９４４點，跌８３點
或０﹒４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３﹒５億元人民幣，減少９１﹒１％。北水淨買入最多的個股
依次是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多
的依次是香港交易所（００３８８）、中國海洋石油（００８８３）、長城汽車（０２３３３）

　　主板成交９８０﹒３５億元減少１５﹒２％。其中港股通成交２０８﹒１億元，佔總成交
２１﹒２％。

＊港交所料第三季推「投資服務通」＊

　　港交所行政總裁歐冠昇表示，港交所是全球領先的融資中心，去年共有９８家公司在香港上
市，共集資３３１０億元；準備來上市的公司仍絡繹不絕，亦指去年共有５９家新經濟公司在香
港上市，其中包括３１家不同投票權公司、按《上市規則》第１８Ａ章上市的醫療健康和生物科
技公司以及第二上市公司等。香港去年新股集資金額中，有８８％都是來自這些新經濟公司。
　　他期望在今年第三季推出全新的投資者關係服務平台「投資服務通」（ＩＲ　
Ｃｏｎｎｅｃｔ），增進香港的上市公司與投資者及分析師之間的聯繫與溝通。
　　美團跌０﹒７５％報１４４﹒９元，北水淨買入５億元；安踏體育升１﹒５３％報８９﹒６
元，北水淨買入１﹒８億元；中國神華跌３﹒８５％報２４﹒９５元，北水淨買入７０００萬元

　　香港交易所跌１﹒４５％報３２６﹒２元，北水淨賣出６﹒８億元；中國海洋石油跌
４﹒１２％報１１﹒１６元，北水淨賣出３﹒６億元；長城汽車升２﹒１１％報１１﹒６元，北
水淨賣出３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　５﹒００
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　　１﹒７９
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　　０﹒７１
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　０﹒５９
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　　０﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－６﹒８１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－３﹒６４
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－３﹒０２
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　－２﹒６１
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－２﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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