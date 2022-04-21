【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒５億人幣，買美團沽港交所

《經濟通通訊社２１日專訊》昨日（２０日）恒指低開５４點，報２０９７２點。最高升
１８７點報２１２１４點，最低跌１３８點報２０８８９點。恒指收報２０９４４點，跌８３點
或０﹒４％。
按額度計算，北水全日淨流入３﹒５億元人民幣，減少９１﹒１％。北水淨買入最多的個股
依次是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多
的依次是香港交易所（００３８８）、中國海洋石油（００８８３）、長城汽車（０２３３３）
。
主板成交９８０﹒３５億元減少１５﹒２％。其中港股通成交２０８﹒１億元，佔總成交
２１﹒２％。
＊港交所料第三季推「投資服務通」＊
港交所行政總裁歐冠昇表示，港交所是全球領先的融資中心，去年共有９８家公司在香港上
市，共集資３３１０億元；準備來上市的公司仍絡繹不絕，亦指去年共有５９家新經濟公司在香
港上市，其中包括３１家不同投票權公司、按《上市規則》第１８Ａ章上市的醫療健康和生物科
技公司以及第二上市公司等。香港去年新股集資金額中，有８８％都是來自這些新經濟公司。
他期望在今年第三季推出全新的投資者關係服務平台「投資服務通」（ＩＲ
Ｃｏｎｎｅｃｔ），增進香港的上市公司與投資者及分析師之間的聯繫與溝通。
美團跌０﹒７５％報１４４﹒９元，北水淨買入５億元；安踏體育升１﹒５３％報８９﹒６
元，北水淨買入１﹒８億元；中國神華跌３﹒８５％報２４﹒９５元，北水淨買入７０００萬元
。
香港交易所跌１﹒４５％報３２６﹒２元，北水淨賣出６﹒８億元；中國海洋石油跌
４﹒１２％報１１﹒１６元，北水淨賣出３﹒６億元；長城汽車升２﹒１１％報１１﹒６元，北
水淨賣出３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ５﹒００
安踏體育 （０２０２０） １﹒７９
中國神華 （０１０８８） ０﹒７１
中國移動 （００９４１） ０﹒５９
李寧 （０２３３１） ０﹒５５
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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香港交易所 （００３８８） －６﹒８１
中國海洋石油 （００８８３） －３﹒６４
長城汽車 （０２３３３） －３﹒０２
碧桂園服務 （０６０９８） －２﹒６１
騰訊控股 （００７００） －２﹒０４
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