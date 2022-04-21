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即市新聞

21/04/2022 19:30

《日入而息》聯通首季多賺２１％，傳中央不滿滴滴擬議罰則過輕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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中國聯通（７６２）首季純利４６﹒３４億人幣，按年升２０﹒６％；中聯通：３月５Ｇ套餐用
戶淨增５７５﹒７萬戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳中央官員不滿滴滴擬議罰則過輕，成暫停港上市關鍵　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報高盛曾向證監會舉報大摩大宗交易，涉藥明生物等股份；據報香港監管機構沒有調查大摩交
易，未收到高盛正式投訴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
知乎－Ｗ暗盤潛水近２３％，每手蝕７２６元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳北京要求提交司局長推薦名單，政務司長有４大熱門；陳智思稱李家超頻道被封屬單一事件，
不需採反制措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港首季失業率升至５％，高於預期；首季餐飲業失業率升至１１％，失業大軍增近２﹒７萬　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收２６２點報２０６８２，科指跌１４３點報３９９０
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收挫２﹒３％再失三萬一，人民幣創逾半年新低
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐美息差一路擴大，美匯或衝上１０３　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０９１５╱１９，日圓最新報１２７﹒９５╱９８
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　粵海制革（０１０５８）首季虧損擴大至１０２８萬元　　　　　　　　
　　中國聯通（００７６２）首季純利４６﹒３４億人幣，按年升２０﹒６％
　　香港寬頻（０１３１０）中期純利升５﹒３倍至３億元，派息４０仙　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　傳華潤萬家ＩＰＯ前私募融資籌４億美元，碧桂園領投　　　　　　　　　　　　
　　據報萬達商管將重新提交招股書，否認赴港ＩＰＯ擱置　　　　　　　　　　　　
　　中漆集團（０１９３２）分拆上市衍生訴訟撤銷，三名與訟高層獲訟費　　　　　
　　業聚醫療向港交所遞交主板上市申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳摩通於金山雲來港上市主承銷競爭中出局　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　會德豐料ＭＯＮＡＣＯ　ＭＡＲＩＮＥ登記量突破四千　　　　　　　　　　　　
　　ＡＳＭ太平洋科技夥應科院等助加速區內電動汽車採用　　　　　　　　　　　　
　　中海油（００８８３）以Ａ股上市為契機，充分利用境內外融資渠道　　　　　　
　　中生製藥（０１１７７）達成應用於實體瘤的聯合治療合作協議　　　　　　　　
　　字節跳動旗下西瓜視頻訴騰訊（００７００）侵電影版權，索賠８００萬　　　　
　　九興控股（０１８３６）首季總綜合收入按年增２６％至３﹒８億美元　　　　　
　　港鐵（０００６６）宣布進駐Ｔｈｅ　Ｓａｎｄｂｏｘ元宇宙　　　　　　　　　
　　新地（０００１６）白石角ＳＩＬＩＣＯＮ　ＨＩＬＬ首推５７６伙　　　　　　
　　創勝集團（０６６２８）順利通過ＴＳＴ００１生產的歐盟質量受權人審計　　　
　　香港寬頻（０１３１０）料未來一年有１０萬以上的５Ｇ上客量，表現一定勝同行
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國建築（０３３１１）首季營業額按年增２４﹒１％　　　　　　　　　　　　
　　君實生物（０１８７７）委任鄒建軍為副總經理兼全球研發總裁　　　　　　　　
　　金川國際（０２３６２）主席蔡娟辭任，程永紅接任　　　　　　　　　　　　　
　　創新奇智（０２１２１）兩間子公司訂近７０００萬元人民幣合同　　　　　　　
　　中廣核電力（０１８１６）附屬機組建設已獲核准　　　　　　　　　　　　　　
　　遠大住工（０２１６３）首季ＰＣ構件製造業務新簽合同總金額按年跌４８﹒８％
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中國天化工（００３６２）全資附屬出售所持另一公司之全部七成股權　　　　　
　　德信中國（０２０１９）已向受託人存入資金用於償還今年到期２億美元優先票據
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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共青團表示國家高度重視青年「躺平」及「佛系」情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示擇優選擇部分地區開展內外貿一體化試點；消費保持恢復態勢，針對疫情推出促消費
舉措；積極採取針對性措施幫助外企紓困解難；ＲＣＥＰ實施對於區域貿易拉動作用逐步顯現；
首季在線餐飲銷售額增近２１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平稱防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應；各國共乘一條船，企圖把誰扔下海都不
可接受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東方證券表示個人養老金為長期資金來源，助穩市場估值　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國首季對外非金融類直投２６９億美元增８﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中金表示個人養老帳戶或破萬億，市場迎新型長期投資者　　　　　　　　　　　　　　　　　
滬銀保監鼓勵銀行加大對防疫相關企業信貸投放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分析表示個人養老金最多為市場帶來７８１４億增量資金　　　　　　　　　　　　　　　　　
易綱稱將靈活運用多種幣策工具，加大對實體經濟支持　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監表示抓緊出台個人養老金投資公募基金配套規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小紅書被曝裁員：有員工突然被通知ｌａｓｔ　ｄａｙ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海保供物資發生質量問題，發現一起查處一起　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東首季外貿進出口同比微增０﹒６％，進口降２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
憂對窮國援助被轉移至中國，世銀籲改革債務重組程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寧德時代上海工廠已恢復生產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最高檢對傅政華作出逮捕決定，該案正進一步辦理中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國辦發布個人養老金制度，每年繳納上限１﹒２萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行連續７日百億逆回購利率持平，零投放零回籠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地首季財收增速放緩至８﹒６％，證券印花稅增兩成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬斯克稱上海工廠目前已復產，料當季產量與首季持平　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海國資委要求監管企業全力做好復工復產復市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所將債券交易規則施行時間延後至５月１６日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三峽集團成立能源投資公司，註冊資本５０億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
劉昆視像出席Ｇ２０會議，重申反對將經濟議題政治化　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岸田文雄向靖國神社獻祭品，中韓促日本正視侵略歷史　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒１％，報１７１２７點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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韋智達律師行擬６月停止執業，曾處理多宗反修例案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會表示香港投資者識別碼制度暫定最快今年第四季度後期實施　　　　　　　　　　　　　
本港３月破產申請按月減少７４％至１３０宗；３月失業綜援個案升１﹒７％，較前年１月增近
５０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港首季失業率升至５％，高於預期；首季餐飲業失業率升至１１％，失業大軍增近２﹒７萬　
澳門博彩經營業務法案首讀通過，料年內可三讀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用１８億元，外資結束連續三日淨流出；滬股通額度全日用１８億元，外資通過
陸股通流入９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＴＨＥ　ＨＥＮＬＥＹ　ＩＩ首批入場費約８７４萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大角咀利奧坊．壹隅首推１２３伙，入場費低於５００萬　　　　　　　　　　　　　　　　　
屈臣氏集團推出「全球綠色店舖框架」，加速可持續發展步伐　　　　　　　　　　　　　　　
首幅限呎官地明截標，屯門大欖住宅地估值最高８５億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富途推免息孖展抽綠債，新開戶享價值１３００元獎賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　
招商永隆銀行提供綠色債券七免優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報高盛曾向證監會舉報大摩大宗交易，涉藥明生物等股份　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港料綠債吸引逾７０萬人申請，超額３至５倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報台灣擬修例放寬港人居留，專業工作者居留５年可申請定居　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　據報銀聯拒絕向受制裁俄資銀行發卡
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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佳兆業（０１６３８）回應高管變動：個別高管變化不影響公司經營　　　　　　　　　　　　
陽光城續跌１％，有逾百億元事項正與各機構進行談判；福建陽光集團未能支付近６億美元三筆
境外債應付款項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒大地產（０３３３３）珠三角、山西多個在建項目已全面復工復產　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《特首選戰》　
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　　Ｍｅｔａ表示李家超可續用ＦＢ及ＩＧ，惟禁涉收費服務
　　陳智思稱李家超頻道被封屬單一事件，不需採反制措施　
　　傳北京要求提交司局長推薦名單，政務司長有４大熱門　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增６２８宗確診，核酸檢測陽性３１７宗　　　　
　　本港再多２６宗死亡個案，５９歲癌症患者染疫亡　　　
　　政府向６０歲以上長者免費派快測，至今已派５０萬份　
　　林鄭視察ＤＳＥ試場安排，確保考生和考務員健康安全　
　　衞生署已昨已上載近兩周確診的患者個案至康復者平台　
　　ＩＭＦ總幹事籲中國刺激消費抵銷疫情防控影響　　　　
　　人民日報表示香港防疫關乎全國大局，雖向好但不可大意
　　內地新增本土及無症狀逾１﹒９萬宗，上海確診四連降　
　　劉鳴煒稱海洋公園重開是好事，期望疫情好轉及通關　　
　　台灣新增近三千宗本土確診，料月底確診數字逼近萬宗　
　　孫春蘭續在滬指導防疫，要求「清零一塊守住一塊」　　
　　據報國泰上調機長年津貼至最多７２﹒５萬挽留人才　　
　　文憑試明開考，暫有６名考生入住竹篙灣隔離試場　　　
　　本港逾７０間旅行社已申請本地遊，大型團團友須快測　
　　籃球教練表示康文署場地重開預約額滿，炒場日趨嚴重　
　　餐飲業形容今輪放寬措施是「止血」，兩周預約已爆滿　
　　Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ漏發檢測短訊，醫管局保留追究權　
　　懲教署日均確診降至單位數，下周放寬親友探訪安排　　
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