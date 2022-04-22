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即市新聞

22/04/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》繼續留意「斜線三角形」的發展

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向淡和顯著向淡。利用波浪理論分析的結果顯示，近日大市的跌浪仍有較大機會以「斜線三角形
」運行，並已屆尾聲。換言之，我們可大膽假設短期新升浪快將正式開始。不過，「斜線?角形
」被破壞，我們的假設便會立即被破壞。這個周末前後的低位非常重要，可被視為不容有失的短
期重要支持位：好友成功守穩於其上，後市便應可看高一線。
　　恒指陰陽燭周線圖上，本周勢必錄得連續第三支陰燭。２０２０年３月中旬低位２１１３９
可被視為中期好淡分水嶺，好友必須成功攻抵其上企穩，方有作為。自去年２月中旬高位
３１１８３起，恒指便一直反覆下跌，累積跌幅驚人。不過，本年３月中旬指數曾從１８２３５
急速回升，屬於已找到中期重要支持位的現象，令投資者開始對中期後市有所憧憬。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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