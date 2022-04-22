《窩輪匯智－陳恩因》撈底心大心細，以淡倉對沖減風險

《窩輪匯智》港股周五（２２日）先低後反彈，恒生指數回補３月約於２０１２０點的上升

裂口，科技股美團（０３６９０）率先由低位反彈，股價重上１４０元樓上。不少投資者見到股

價累計跌幅較多，有意入場作撈底部署，然而又擔心外圍市況波動，或會影響港股後市表現。

與其心大心細，不如學習利用輪證對沖市場風險。所謂對沖，即買入正股的同時，買入看淡

的衍生產品一併持倉，情況就有如為正股買入保險。一旦正股遇上短期的市場波動而急挫的話，

淡倉所產生的利潤有助彌補正股的損失。另一方面，由於輪證產品有高槓桿特性，投資者只需付

出較少的本金，便足以為持倉作對沖準備。

若擔心正股股價短期有回調空間，希望作對沖的話，投資者可參考一些中年期輕微價外的認

沽證選擇。一旦正股出現急速下滑的情況，窩輪便有機會由「價外」變為「價內」，發揮安全網

的作用，帶動輪價向上。相反，若大市未如預期向下，即使認沽證有損失，亦可為正股買了個保

險，令手持正股更加安心。

以市場上的熱門正股為例子，騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）以及美團

（０３６９０）等都有大量的認沽證提供。由於正股的波動性不同，窩輪的定價亦有較大分歧。

市場一般以此作為比較窩輪平貴的指標。以騰訊為例，引伸波幅一般是以上數隻正股中最低，產

品大多約於４０－６０％，而美團的引伸波幅不少都６０－８０％以上。假設其他條款一樣的情

況下，引伸波幅較低者，能提供的實際槓桿會較高，即所需的投資成本相對較低。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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