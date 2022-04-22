  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/04/2022 08:21

《國企紅籌》國藥（１０９９）首季賺１４﹒３億人幣升１７﹒４％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國藥控股（０１０９９）根據中國公認會計原則所編製的截至
３月３１日止三個月之未經審計財務資料，期內歸屬於母公司所有者的淨利潤１４﹒２８億元（
人民幣．下同），按年上升１７﹒４％，每股盈利４６分。
　　國藥控股季度營業總收入１２７５﹒９８億元，上升６﹒１％，營業利潤３１﹒４５億元，
增長１３﹒１％。（ｍｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/04/2022
【虛幣世界】比特幣42000美元遇阻力，美債美股一同下跌
專訪21/04/2022
【譚新強專訪】敵人的敵人未必是朋友　俄烏戰事中國可維和（有片）
中國故事21/04/2022
《神州經脈》中美國防部長通話　多行降中國經濟預測　股匯再齊崩
財經熱話21/04/2022
中海油A股首掛最多飆逾四成H股卻倒跌　好消息盡出宜先減磅?
專訪21/04/2022
【即市專訪】李偉傑：科技股催化劑？兩個板塊有望逆市升得起！（有片）
FOCUS21/04/2022
【FOCUS】網飛VS特斯拉　齊加價卻不同命
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金