《國企紅籌》國藥（１０９９）首季賺１４﹒３億人幣升１７﹒４％

《經濟通通訊社２２日專訊》國藥控股（０１０９９）根據中國公認會計原則所編製的截至

３月３１日止三個月之未經審計財務資料，期內歸屬於母公司所有者的淨利潤１４﹒２８億元（

人民幣．下同），按年上升１７﹒４％，每股盈利４６分。

國藥控股季度營業總收入１２７５﹒９８億元，上升６﹒１％，營業利潤３１﹒４５億元，

增長１３﹒１％。（ｍｈ）



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