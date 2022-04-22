《國企紅籌》國藥（１０９９）首季賺１４﹒３億人幣升１７﹒４％

《經濟通通訊社２２日專訊》國藥控股（０１０９９）根據中國公認會計原則所編製的截至
３月３１日止三個月之未經審計財務資料，期內歸屬於母公司所有者的淨利潤１４﹒２８億元（
人民幣．下同），按年上升１７﹒４％，每股盈利４６分。
國藥控股季度營業總收入１２７５﹒９８億元，上升６﹒１％，營業利潤３１﹒４５億元，
增長１３﹒１％。（ｍｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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