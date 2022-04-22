《盤後部署》恒指期結前維持反覆格局，海豐首季收入理想宜候低吸

《經濟通通訊社２２日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）周四（２１日）再將１７隻美

股中概股列入「預定除牌名單」，當中包括了今天才回Ｈ上市的知乎（０２３９０），以及理想

汽車（０２０１５）。受相關消息影響，知乎以２４﹒９５元開盤，較招股價３２﹒０６元低逾

２２％，最低跌至２３﹒４５元。至於理想汽車，股價亦以８９元裂口低開，最低曾見８７﹒１

元，最多跌逾７﹒２％。

大市方面，恒指低開於２０２６１點，但全日低位２０１８４點已在頭３分鐘內出現，其後

走勢反覆向上，半日收市已重返２０５００點以上，午後初段兩度衝上２０７００點水平遇到阻

力，其後處於橫行格局，收報２０６３８點，微跌４３點，成交１０８６億元，２１０００點仍

是恒指短期重要阻力位。



＊料恒指２１０００有阻力，海豐國際業績亮麗可多關注＊



下周四期指結算，聯儲局亦於５月５日公布議息結果，聯儲局主席鮑威爾暗示將會加息半厘

，野村更預期，聯儲局將於６、７月份議息會議上各加息０﹒７５厘，恒指短期料維持在

２００００至２１０００點上落。

經營集裝箱運輸物流業務的海豐國際（０１３０８）公布今年首季業績，根據未經審核之經

營數據，相關業務收入按年增加６６％至１０﹒２７億美元，主要因為集裝箱運量及平均運費上

升。集團２０２１年全年收入３０﹒１２億美元，換言之，今年首三個月收入已相當於去年全年

收入的逾３４％。

此外，海豐去年度合共派息（包括特別股息）３﹒２港元，以今日收市價２６﹒２５元計，

周息率約達１２﹒２％。走勢上，股價自３月中以來多次下試２６元皆見支持，可視為短期重要

支持位，惟後市下試２２元機會較大，可待跌至該位再部署，２０元止蝕。（ｐｃ）



