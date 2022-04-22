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22/04/2022 10:42

【國際要聞】法國周日總統選舉次輪投票，馬克龍民調領先６百分點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》法國將於周日舉行總統選舉第二輪投票，最新民調顯示，現任
總統馬克龍與極右翼女對手瑪琳勒龐的支持度為５３％對４７％。
　　瑪琳勒龐近期發表「親俄」言論，包括支持在俄烏戰爭結束後，修補北約與俄羅斯關係，並
重申認為克里米亞屬於俄羅斯。她與馬克龍在第二輪投票前舉行電視辯論時，又觸及另一敏感議
題，支持禁止穆斯林女子在公共場合佩戴頭巾。馬克龍則表示這樣做會挑起內戰。（ｊｆ）

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