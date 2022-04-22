【國際要聞】法國周日總統選舉次輪投票，馬克龍民調領先６百分點

《經濟通通訊社２２日專訊》法國將於周日舉行總統選舉第二輪投票，最新民調顯示，現任
總統馬克龍與極右翼女對手瑪琳勒龐的支持度為５３％對４７％。
瑪琳勒龐近期發表「親俄」言論，包括支持在俄烏戰爭結束後，修補北約與俄羅斯關係，並
重申認為克里米亞屬於俄羅斯。她與馬克龍在第二輪投票前舉行電視辯論時，又觸及另一敏感議
題，支持禁止穆斯林女子在公共場合佩戴頭巾。馬克龍則表示這樣做會挑起內戰。（ｊｆ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|大行報告22/04/2022
【大行炒D乜】ASM季績後大行點評價？click入嚟睇下
|開市Good Morning22/04/2022
溫鋼城：京東派息留股東或事與願違 210元水平阻力大
|財經熱話22/04/2022
【虛幣世界】比特幣42000美元遇阻力，美債美股一同下跌
|專訪21/04/2022
【譚新強專訪】敵人的敵人未必是朋友 俄烏戰事中國可維和（有片）
|中國故事21/04/2022
《神州經脈》中美國防部長通話 多行降中國經濟預測 股匯再齊崩
|財經熱話21/04/2022
中海油A股首掛最多飆逾四成H股卻倒跌 好消息盡出宜先減磅?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰