【國際要聞】法國周日總統選舉次輪投票，馬克龍民調領先６百分點

《經濟通通訊社２２日專訊》法國將於周日舉行總統選舉第二輪投票，最新民調顯示，現任

總統馬克龍與極右翼女對手瑪琳勒龐的支持度為５３％對４７％。

瑪琳勒龐近期發表「親俄」言論，包括支持在俄烏戰爭結束後，修補北約與俄羅斯關係，並

重申認為克里米亞屬於俄羅斯。她與馬克龍在第二輪投票前舉行電視辯論時，又觸及另一敏感議

題，支持禁止穆斯林女子在公共場合佩戴頭巾。馬克龍則表示這樣做會挑起內戰。（ｊｆ）

