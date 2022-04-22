【外圍經濟】英國３月零售跌１﹒４％，遠超預期

《經濟通通訊社２２日專訊》英國國家統計局周五公布最新數據，英國３月份零售跌幅達
１﹒４％，遠超過經濟學家預期的０﹒３％，前值０﹒５％。分析指，生活成本上升令公眾減少
消費，食品、服裝、鞋類和汽車燃油的銷售都下降。
英國國家統計局的另一項調查發現，８７％的成年人表示他們的生活成本在過去１個月上升
，高於２月份的８３％。其中約８８％的人表示，主要原因是食品價格上升。（ｊｆ）
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