  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/04/2022 15:37

【外圍經濟】英國３月零售跌１﹒４％，遠超預期

　　《經濟通通訊社２２日專訊》英國國家統計局周五公布最新數據，英國３月份零售跌幅達
１﹒４％，遠超過經濟學家預期的０﹒３％，前值０﹒５％。分析指，生活成本上升令公眾減少
消費，食品、服裝、鞋類和汽車燃油的銷售都下降。
　　英國國家統計局的另一項調查發現，８７％的成年人表示他們的生活成本在過去１個月上升
，高於２月份的８３％。其中約８８％的人表示，主要原因是食品價格上升。（ｊｆ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/04/2022
內地疫情仍嚴峻人幣連日走弱　惟航空股憧憬疫後復甦仍硬淨
FOCUS22/04/2022
【FOCUS】雙重上市重蹈破發　拯救股價知乎知乎？
財經熱話22/04/2022
再多17隻列美預摘名單中概股　理想知乎成震央　京東擬派息亦要跌
專訪22/04/2022
【鮑威爾放鷹】匯控曾挫近3%　拆解為何不升反跌！
大行報告22/04/2022
【大行炒D乜】ASM季績後大行點評價？click入嚟睇下
開市Good Morning22/04/2022
溫鋼城：京東派息留股東或事與願違　210元水平阻力大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金