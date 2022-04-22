《台股攻略－黃振宇》美聯儲預告加息，台股震盪險守萬七點

《台股攻略》美聯儲局主席鮑威爾再度釋出加息訊號，美股下挫，台股今日（２２日）同步

走弱，電子股受壓，加權指數一度跌過２００點失守萬七點關口，幸有運輸及金控股撐市，指數

收市跌幅收窄，最終跌１０２點，收１７０２５點，成交金額為２６８２﹒０２億元（新台幣．

下石），三大法人合計淨賣出２２７﹒３億元，其中外資淨賣出２１５億元。

電子權值股方面，台積電再度受壓，收５５８元，跌１﹒２％，市值滑落至１４﹒４７兆元

；聯發科收８５４元，跌１﹒６％；台達電、國巨、瑞昱及聯詠均跌１％至４％，鴻海升

０﹒５％，華碩升１﹒３％。運輸股方面，台灣當地疫情升溫，令資金追捧宅經濟概念的宅配通

及嘉里大榮紛紛漲停，而陸運相關股的榮運、志信及中櫃同步漲停。貨櫃三雄中，僅萬海跌１％

，而長榮及陽明則分別升１﹒２％及１﹒４％，其他的漢翔升及亞航升５﹒８％，新興升

３﹒３％。金控股展開反彈，中信金及玉山金升超過２％，富邦金、華南金及兆豐金亦升超過

１％。目前台股僅剩七隻千金股，其中信驊股價重挫４％，失守３０００元關口，ＩＣ設計千金

股的祥碩跌４﹒３％，譜瑞 ＫＹ跌２﹒８％，力旺跌停，創８個月新低，富邦媒、緯穎及

ＡＥＳ－ＫＹ均失守千元關卡，均跌３﹒５％至６﹒４％。儘管外資持續看好ＡＢＦ載板前景，

但中國部分地區仍維持封城防控，ＰＣＢ產業可能要５月後才有望全面復產，ＡＢＦ載板三雄的

南電、景碩及欣興均跌超過４％。

現時台股板塊輪動，資金轉向傳統產業，其中航運股漸見起息，電子股走勢較弱，台股現時

徘徊於１７０００點關口震盪。此外，現時美聯儲預告５月加息機會增加，投資者可關注將受惠

加息政策的金控股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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