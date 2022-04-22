《窩輪豪情－梁業豪》該是時候反彈了

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、綜合企業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為港鐵（０００６６）、中電（００００２）與萬洲國際（００２８８），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選京東集團（０９６１８）、港交所（００３８８）與騰訊（００７００）。

美指期貨現報４３７１﹒５０，依此計算，恒指合理值１９９３０。不過，恒指開市位只為

２０２６２，代表好友大戶有心入市維持秩序。另一方面，國指與科指於低位的承接力更強，開

市位分別偏高２﹒４４１％和４﹒１４２％，較恒指的１﹒６６２％為大。根據經驗，只要大市

的跌勢不加劇，各主要指數於找到即市重要支持位後，可反覆挑戰即市首個重要阻力位，分別為

恒指的２０７９２，國指的７０１０和科指的４０３１。若論跌幅，（ｂ）－ｃ－ｉｉｉ浪已經

非常足夠，該是時候展開筆者預計，會於本周末前後出現的（ｂ）－ｃ－ｉｖ浪反彈了。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

