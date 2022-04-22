美預摘名單新增１７隻中概，科技股拖累恒指低開４２０點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股受鮑威爾預告加息半厘暗示拖累大跌，同步美國證交

會在知乎（０２３９０）今日回Ｈ首掛前，公布新一份中概股預定摘牌名單，當中包括在港上市

的理想汽車（０２０１５）及知乎。理想開市跌５﹒２２％，報８９元，以現價計，該股暫連跌

４日，累計跌幅１３﹒５９％。知乎受累破發，開報２４﹒９５元，較招股價３２﹒０６元低

２２﹒１８％，以每手１００股計，不計手續費，每手蝕７１１元。

此外，《彭博》引述消息人士報道，中國高層官員沒有同意網絡安全監管機構提交的處罰滴

滴的建議，但目前尚不清楚國家網信辦建議的措施。在美上市中概念股受壓；阿里

（０９９８８）跌５﹒０１％，報８３﹒５元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅

１５﹒６６％；京東集團（０９６１８）跌５﹒０４％，報１９６元，以現價計，該股暫連跌５

日，累計跌幅１３﹒９６％；網易（０９９９９）跌３﹒２６％，報１３３﹒７元，以現價計，

該股暫連跌４日，累計跌幅１１﹒１６％；百度（０９８８８）跌５﹒３６％，報１１３元，以

現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１４％；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌６﹒１６％，報１６３

元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２０﹒８７％。

重磅科技股亦捱沽；騰訊（００７００）跌３﹒７９％，報３３４﹒８元，以現價計，該股

暫連跌４日，累計跌幅１０﹒５８％；美團（０３６９０）跌５﹒５９％，報１３０﹒１元，以

現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１６﹒１７％。

現時，恒生指數報２０２６１，跌４２０點或跌２﹒０３％，主板成交２１﹒６１億元。國

企指數報６７９９，跌１６３點或跌２﹒３４％。恒生科技指數報３８６４，跌１２５點或跌

３﹒１５％。

即月期指新報２０２４６，跌４１２點，低水１６點。即月國指期貨報６８０１，跌１５２

點，高水２點。即月科指期貨新報３８５３，跌１２４點，低水２１點。





表列開市十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １３０﹒１元 跌５﹒５９％

藥明生物（０２２６９） ５３﹒０５元 跌５﹒２７％

京東集團（０９６１８） １９６元 跌５﹒０４％

阿里（０９９８８） ８３﹒５元 跌５﹒０１％

騰訊（００７００） ３３４﹒８元 跌３﹒７９％

比亞迪（０１２１１） ２２３元 跌３﹒５５％

碧桂園服務（０６０９８） ３０﹒７元 跌３﹒４６％

網易（０９９９９） １３３﹒７元 跌３﹒２６％

信義玻璃（００８６８） １６﹒４６元 跌２﹒８３％

阿里健康（００２４１） ４﹒０１元 跌２﹒６７％

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（ｈｃ）

