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22/04/2022 09:29

美預摘名單新增１７隻中概，科技股拖累恒指低開４２０點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股受鮑威爾預告加息半厘暗示拖累大跌，同步美國證交
會在知乎（０２３９０）今日回Ｈ首掛前，公布新一份中概股預定摘牌名單，當中包括在港上市
的理想汽車（０２０１５）及知乎。理想開市跌５﹒２２％，報８９元，以現價計，該股暫連跌
４日，累計跌幅１３﹒５９％。知乎受累破發，開報２４﹒９５元，較招股價３２﹒０６元低
２２﹒１８％，以每手１００股計，不計手續費，每手蝕７１１元。
　　此外，《彭博》引述消息人士報道，中國高層官員沒有同意網絡安全監管機構提交的處罰滴
滴的建議，但目前尚不清楚國家網信辦建議的措施。在美上市中概念股受壓；阿里
（０９９８８）跌５﹒０１％，報８３﹒５元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅
１５﹒６６％；京東集團（０９６１８）跌５﹒０４％，報１９６元，以現價計，該股暫連跌５
日，累計跌幅１３﹒９６％；網易（０９９９９）跌３﹒２６％，報１３３﹒７元，以現價計，
該股暫連跌４日，累計跌幅１１﹒１６％；百度（０９８８８）跌５﹒３６％，報１１３元，以
現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１４％；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌６﹒１６％，報１６３
元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２０﹒８７％。
　　重磅科技股亦捱沽；騰訊（００７００）跌３﹒７９％，報３３４﹒８元，以現價計，該股
暫連跌４日，累計跌幅１０﹒５８％；美團（０３６９０）跌５﹒５９％，報１３０﹒１元，以
現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１６﹒１７％。
　　現時，恒生指數報２０２６１，跌４２０點或跌２﹒０３％，主板成交２１﹒６１億元。國
企指數報６７９９，跌１６３點或跌２﹒３４％。恒生科技指數報３８６４，跌１２５點或跌
３﹒１５％。
　　即月期指新報２０２４６，跌４１２點，低水１６點。即月國指期貨報６８０１，跌１５２
點，高水２點。即月科指期貨新報３８５３，跌１２４點，低水２１點。

　
　　　　　　　　表列開市十大跌幅藍籌股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　　１３０﹒１元　跌５﹒５９％
　　藥明生物（０２２６９）　　５３﹒０５元　跌５﹒２７％
　　京東集團（０９６１８）　　　　１９６元　跌５﹒０４％
　　阿里（０９９８８）　　　　　８３﹒５元　跌５﹒０１％
　　騰訊（００７００）　　　　３３４﹒８元　跌３﹒７９％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　　２２３元　跌３﹒５５％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　３０﹒７元　跌３﹒４６％
　　網易（０９９９９）　　　　１３３﹒７元　跌３﹒２６％
　　信義玻璃（００８６８）　　１６﹒４６元　跌２﹒８３％
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒０１元　跌２﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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