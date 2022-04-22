【新冠肺炎】北京市朝陽區發現１例核酸檢測陽性，昨新增１例確診

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》北京市朝陽區今日發現１例新冠核酸檢測
初篩陽性，現住朝陽區垡頭西里３８號樓。朝陽區已第一時間啟動應急響應，對任垡頭西里３８
號樓進行臨時管控，同時採取相關流調排查和核酸檢測措施。
北京昨日（２１日）新增１例本土確診病例。
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