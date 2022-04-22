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即市新聞

22/04/2022 12:45

《午市前瞻》專家料中央無意鬆綁監管，籲知乎破發不宜跟入

　　《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數半日收報２０５６７，跌１１４點或０﹒５５％，主
板成交５８９﹒４億元。恒生中國企業指數報６９３６，跌２５點或０﹒３７％。恒生科技指數
報３９５５，跌３４點或０﹒８６％。

＊張智威：恒指補裂口後將於兩萬一徘徊＊

　　隔晚鮑威爾放鷹噬美股，納指大跌逾２％。另外據報中央不滿網信辦對滴滴出行懲罰過輕，
科技股聞風色變領跌恒指。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指上午低開後
最低見過２０１８４，接近３月１６日的上升裂口底２０１２０，技術上已修補裂口成功。此外
，據上日恒指牛熊街貨分布，恒指今日已殺入牛證重貨區２０４００水平，恒指已未有誘因再下
試低位，故今日上午已出現反彈跡象；他預期恒指下周將於２１０００水平上落徘徊。

＊「有生之年」難見中美和解＊

　　有指中央不滿對滴滴處罰過輕，張智威分析指這顯示中央決心要將滴滴「記大過」，並非簡
單處罰能了事，加上早前中央親自落手調查螞蟻集團，似乎無意鬆綁科網監管，預計科網股此後
「仍有麻煩」。
　　另外美國證交趁知乎（０２３９０）回Ｈ首掛當日，公布新一輪包含知乎在內的預定摘牌名
單，張智威重申預期中美「邊談邊戰」大方向，更指「有生之年」都難見到中美能正式和解。而
美國擇日公布預摘名單亦引證美方將中概股視為談判籌碼，故「中概科技股」在中美左右夾擊下
完全不宜撈底。
　　而知乎開市破發後一度重上開市價２４﹒９５以上水平，張智威不看好知乎日內能企穩開市
價，上午重上過後又回落，且屬「中概科技股」風險之列，不建議投資者跟入。（ｈｃ）

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