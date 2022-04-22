【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４億人幣，買美團沽小米

《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指低開４２０點，報２０２６１點。最高升２７點報

２０７０９點，最低跌４９７點報２０１８４點。恒指收報２０６３８點，跌４３點或

０﹒２１％。

按額度計算，北水全日淨流入４０﹒４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團

（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、安踏體育（０２０２０）；淨賣出最多的依次是小

米集團（０１８１０）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交１０８６﹒４８億元減少９﹒５％。其中港股通成交２０４﹒８億元，佔總成交

１８﹒８％。



＊小米發布小米Ｃｉｖｉ １Ｓ和智能家庭屏１０＊



小米集團公布，正式發布小米Ｃｉｖｉ １Ｓ和小米智能家庭屏１０兩款重磅新品。小米

Ｃｉｖｉ １Ｓ是專為年輕人打造的潮流手機，帶來外觀、美拍和流暢三大升級。小米Ｃｉｖｉ

１Ｓ除了首發呼聲極高的奇蹟陽光（白色），還提供閃閃黑、輕輕藍和怦怦粉共四種配色。全

渠道已經正式開賣，８ＧＢ＋１２８ＧＢ版２２９９元（人民幣．下同），８ＧＢ＋２５６ＧＢ

版２５９９元，１２ＧＢ＋２５６ＧＢ版２８９９元。一同發布的小米智能家庭屏１０於４月

２７日１０點正式首銷，首銷價９４９元。

美團升２﹒６１％報１４１﹒４元，北水淨買入９﹒７億元；騰訊控股跌２﹒１３％報

３４０﹒６元，北水淨買入６﹒７億元；安踏體育升３﹒５８％報９２﹒６５元，北水淨買入

２﹒４億元。

小米集團升０﹒８７％報１１﹒６２元，北水淨賣出１﹒４億元；建設銀行跌０﹒５２％報

５﹒６９元，北水淨賣出１﹒４億元；工商銀行跌０﹒４２％報４﹒７２元，北水淨賣出０﹒７

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ９﹒７１

騰訊控股 （００７００） ６﹒７４

安踏體育 （０２０２０） ２﹒４３

中國銀行 （０３９８８） １﹒８９

李寧 （０２３３１） １﹒３８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小米集團 （０１８１０） －１﹒４２

建設銀行 （００９３９） －１﹒３７

工商銀行 （０１３９８） －０﹒６８

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