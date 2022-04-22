《美元走勢－羅明立》歐元如能守住１﹒０８，仍有機會反撲

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２７﹒９５ １２８﹒６８ １２７﹒７３

歐元╱美元 １﹒０８０９ １﹒０８５１ １﹒０８０８

英鎊╱美元 １﹒２９４２ １﹒３０３３ １﹒２９３７

美元╱瑞郎 ０﹒９５５０ ０﹒９５５０ ０﹒９５２９

美元╱港元 ７﹒８４４６ ７﹒８４５１ ７﹒８４３６

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《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數略多過預期，但仍然處於近期的低水平。美匯

指數昨日（２１日）跌至接近２０天線的９９﹒８０後強勁反彈，升至１００﹒６０附近。聯儲

局主席鮑威爾表示，將在５月份的議息會議上討論加息０﹒５％的需要，認為局方略微加快收水

步伐是適合的。市場已開始預測未來三次議息都會加０﹒５％。俄烏在烏東地區的衝突加劇，黃

金價格升至１９６０美元附近有阻力。

歐元昨日反彈至１﹒０９３０附近無以為繼，迅速跌近１﹒０８，如能守住１﹒０８，仍有

機會反撲。美元兌日圓高位震盪，但從１２９﹒４０回調後幾次未能重上１２８﹒８０，不排除

要先下試１０天線的１２７。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０８２０ １﹒０９２０ １﹒０７８０

美元兌日圓 買入日圓 １２８﹒３５ １２７﹒２０ １２８﹒８５

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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