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即市新聞

22/04/2022 16:03

《美元走勢－羅明立》歐元如能守住１﹒０８，仍有機會反撲

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２７﹒９５　１２８﹒６８　１２７﹒７３
　　歐元╱美元　１﹒０８０９　１﹒０８５１　１﹒０８０８
　　英鎊╱美元　１﹒２９４２　１﹒３０３３　１﹒２９３７
　　美元╱瑞郎　０﹒９５５０　０﹒９５５０　０﹒９５２９
　　美元╱港元　７﹒８４４６　７﹒８４５１　７﹒８４３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數略多過預期，但仍然處於近期的低水平。美匯
指數昨日（２１日）跌至接近２０天線的９９﹒８０後強勁反彈，升至１００﹒６０附近。聯儲
局主席鮑威爾表示，將在５月份的議息會議上討論加息０﹒５％的需要，認為局方略微加快收水
步伐是適合的。市場已開始預測未來三次議息都會加０﹒５％。俄烏在烏東地區的衝突加劇，黃
金價格升至１９６０美元附近有阻力。　
　　歐元昨日反彈至１﹒０９３０附近無以為繼，迅速跌近１﹒０８，如能守住１﹒０８，仍有
機會反撲。美元兌日圓高位震盪，但從１２９﹒４０回調後幾次未能重上１２８﹒８０，不排除
要先下試１０天線的１２７。
　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒０８２０　１﹒０９２０　１﹒０７８０
　　美元兌日圓　買入日圓　１２８﹒３５　１２７﹒２０　１２８﹒８５
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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