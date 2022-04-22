【新冠肺炎】洪為民生日宴涉事餐廳認違反防疫規定，罰款六千元

《經濟通通訊社２２日專訊》港區人大代表洪為民今年初在灣仔灣景中心一間西班牙餐廳舉
行生日宴會，大批政商人士出席，當中有人染疫，亦懷疑有人違反社交距離措施。
食環署經調查，向６名顧客發出合共７張定額罰款通知書，至於涉事餐廳今日派代表於東區
裁判法院承認違反防疫規定，罰款６０００元。
當日有份出席生日宴的包括多名首長級官員及政府機構人員，時任民政事務局局長徐英偉被
點名批評，其後辭職。（ｂｉ）
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