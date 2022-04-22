《國企紅籌》長汽首季純利跌０﹒３％至１６億人幣，營收升８％

《經濟通通訊社２２日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，集團首

季度純利１６﹒３４億元（人民幣．下同），按年跌０﹒３４％；每股基本盈利０﹒１８元；營

業總收入３３６﹒１９億元，按年升８﹒０４％。（ｃｗ）



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