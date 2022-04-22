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22/04/2022 16:57

《國企紅籌》長汽首季純利跌０﹒３％至１６億人幣，營收升８％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，集團首
季度純利１６﹒３４億元（人民幣．下同），按年跌０﹒３４％；每股基本盈利０﹒１８元；營
業總收入３３６﹒１９億元，按年升８﹒０４％。（ｃｗ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
　

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