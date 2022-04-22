《本港經濟》３月整體通脹率升至１﹒７％，低於市場預期

《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，今年３月整體消費物價與一年前同月比較，

上升１﹒７％，較今年１月及２月份合計的平均升幅（１﹒４％）為高，但低於市場估計的

１﹒８％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在３月份的按年升幅（即基

本通脹率）亦為１﹒７％，高於１月及２月合計的平均升幅１﹒５％，主要是由於基本食品價格

（尤其是新鮮蔬菜價格）升幅擴大所致。

綜合消費物價指數在今年３月份的按年升幅（１﹒７％）較２月份的相應升幅（１﹒６％）為

高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年３月份的按年升幅亦為

１﹒７％，較２月份的相應升幅（１﹒６％）為高。



＊基本食品價格升７﹒６％＊



經季節性調整的綜合消費物價指數，今年１－３月的平均每月升幅為０﹒３％，而截至今年

２月止的三個月的相應升幅則為０﹒２％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為

０﹒３％及０﹒２％。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年３月份錄得按年升幅的類別為基本食品（上

升７﹒６％）、交通（上升４﹒９％）、衣履（上升４﹒３％）及外出用膳及外賣（上升

２﹒７％）等。另一方面，綜合消費物價指數在今年３月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及

水（下跌２﹒０％）和住屋（下跌０﹒１％）。



＊政府料通脹大致受控＊



政府發言人表示，３月基本消費物價通脹率進一步上升至１﹒７％。新鮮蔬菜價格在月內高

企，令基本食品價格按年大幅上升；能源相關項目和交通項目的價格亦錄得顯著升幅。

展望將來，受地緣政治風險升溫及供應和運輸瓶頸影響，短期內許多主要經濟體的通脹料會

居高不下，導致進口物品價格升幅加快。不過，因本地租金仍然溫和，總體而言通脹仍會大致受

控。政府會繼續留意情況。（ｃｌ）

