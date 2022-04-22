  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/04/2022 16:35

《本港經濟》３月整體通脹率升至１﹒７％，低於市場預期

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，今年３月整體消費物價與一年前同月比較，
上升１﹒７％，較今年１月及２月份合計的平均升幅（１﹒４％）為高，但低於市場估計的
１﹒８％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在３月份的按年升幅（即基
本通脹率）亦為１﹒７％，高於１月及２月合計的平均升幅１﹒５％，主要是由於基本食品價格
（尤其是新鮮蔬菜價格）升幅擴大所致。
　綜合消費物價指數在今年３月份的按年升幅（１﹒７％）較２月份的相應升幅（１﹒６％）為
高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年３月份的按年升幅亦為
１﹒７％，較２月份的相應升幅（１﹒６％）為高。

＊基本食品價格升７﹒６％＊

　　經季節性調整的綜合消費物價指數，今年１－３月的平均每月升幅為０﹒３％，而截至今年
２月止的三個月的相應升幅則為０﹒２％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為
０﹒３％及０﹒２％。
　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年３月份錄得按年升幅的類別為基本食品（上
升７﹒６％）、交通（上升４﹒９％）、衣履（上升４﹒３％）及外出用膳及外賣（上升
２﹒７％）等。另一方面，綜合消費物價指數在今年３月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及
水（下跌２﹒０％）和住屋（下跌０﹒１％）。

＊政府料通脹大致受控＊

　　政府發言人表示，３月基本消費物價通脹率進一步上升至１﹒７％。新鮮蔬菜價格在月內高
企，令基本食品價格按年大幅上升；能源相關項目和交通項目的價格亦錄得顯著升幅。
　　展望將來，受地緣政治風險升溫及供應和運輸瓶頸影響，短期內許多主要經濟體的通脹料會
居高不下，導致進口物品價格升幅加快。不過，因本地租金仍然溫和，總體而言通脹仍會大致受
控。政府會繼續留意情況。（ｃｌ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/04/2022
《嚟緊炒D乜》中國提振農業有戰略意義　宜趁低部署心連心化肥
中國故事22/04/2022
《神州經脈》中概退市風暴五度擴圍　維穩力不從心滬指周挫近4%
財經熱話22/04/2022
內地疫情仍嚴峻人幣連日走弱　惟航空股憧憬疫後復甦未宜看淡
FOCUS22/04/2022
【FOCUS】雙重上市重蹈破發　拯救股價知乎知乎？
財經熱話22/04/2022
再多17隻列美預摘名單中概股　理想知乎成震央　京東擬派息亦要跌
專訪22/04/2022
【鮑威爾放鷹】匯控曾挫近3%　拆解為何不升反跌！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金