《本港經濟》３月整體通脹率升至１﹒７％，低於市場預期

《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，今年３月整體消費物價與一年前同月比較，
上升１﹒７％，較今年１月及２月份合計的平均升幅（１﹒４％）為高，但低於市場估計的
１﹒８％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在３月份的按年升幅（即基
本通脹率）亦為１﹒７％，高於１月及２月合計的平均升幅１﹒５％，主要是由於基本食品價格
（尤其是新鮮蔬菜價格）升幅擴大所致。
綜合消費物價指數在今年３月份的按年升幅（１﹒７％）較２月份的相應升幅（１﹒６％）為
高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年３月份的按年升幅亦為
１﹒７％，較２月份的相應升幅（１﹒６％）為高。
＊基本食品價格升７﹒６％＊
經季節性調整的綜合消費物價指數，今年１－３月的平均每月升幅為０﹒３％，而截至今年
２月止的三個月的相應升幅則為０﹒２％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為
０﹒３％及０﹒２％。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年３月份錄得按年升幅的類別為基本食品（上
升７﹒６％）、交通（上升４﹒９％）、衣履（上升４﹒３％）及外出用膳及外賣（上升
２﹒７％）等。另一方面，綜合消費物價指數在今年３月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及
水（下跌２﹒０％）和住屋（下跌０﹒１％）。
＊政府料通脹大致受控＊
政府發言人表示，３月基本消費物價通脹率進一步上升至１﹒７％。新鮮蔬菜價格在月內高
企，令基本食品價格按年大幅上升；能源相關項目和交通項目的價格亦錄得顯著升幅。
展望將來，受地緣政治風險升溫及供應和運輸瓶頸影響，短期內許多主要經濟體的通脹料會
居高不下，導致進口物品價格升幅加快。不過，因本地租金仍然溫和，總體而言通脹仍會大致受
控。政府會繼續留意情況。（ｃｌ）
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