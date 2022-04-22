市建局西營盤崇慶里╱桂香街發展項目下周一起招收意向書

《經濟通通訊社２２日專訊》市區重建局將於下星期一（２５日）就西營盤崇慶里╱桂香街
發展項目，邀請有興趣參與的發展商提交合作發展意向書，５月１０日截收意向。
上述項目於２０１７年７月展開，地盤面積為１０７７﹒３平方米。項目完成後，預計可提
供約８８０４平方米的總樓面面積。
該項目透過地盤規劃及設計，藉以提升現有崇慶里兒童遊樂場的可達性，並改善從德輔道西
和桂香街通往本項目的現有行人網絡。（ｃｌ）
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