【夜期時段】即月期指報２０５２８點，跌７７點，低水１１１點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０５７９點，跌２６點，低水

６０點，最新報２０５２８點，跌７７點，低水１１１點，合約成交５８１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６９５６點，跌２點，低水１６點，最新報６９３５點，跌

２３點，低水３７點，合約成交３７２張。

