【虛擬保險】ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ首季銷售季度增長３９％

《經濟通通訊社２２日專訊》虛擬保險公司ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ表示，截至今年３月提供的

總保額合共達８４億元，較去年同期保額增長逾十倍。今年首季銷售的季度增長達３９％。

「毛價保」寵物保險在過去一年繼續在市場保持領先地位，本身持有保單而再為更多寵物投

保的人數大幅上升三倍，當中更有投保者最多同時持有八份寵物保險保單。

公司表示，疫情無阻其處理客戶索償申請，以ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ寵物保險為例，在過往三

個月（２０２２年１月至３月）平均處理及完成索償申請的時間只需２﹒９７個工作天。較其他

傳統保險公司平均需時二至四個星期處理索償申請，大幅減少客戶等候時間。

此外，ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ保險產品的客戶年齡層多數集中於九十後及千禧世代，客戶當中

超過五成為１８至３４歲，客戶平均只需３分鐘即可透過網上完成投保。

ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ Ｇｒｏｕｐ共同創辦人郭彥麟表示，集團自去年８月完成２８００萬

美元Ｂ１輪融資，發展穩步上揚，更積極增聘人才，現時員工總數已達到１８０人，於香港和台

北設有據點，並冀今年將團隊拓展至３００人。展望未來，會繼續以科技與創新，引入更多類型

的保險產品，在保險主流市場掀起革新。（ｂｉ）

