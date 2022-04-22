【內房困局】據報華僑銀行起訴世茂及其子公司，要求償還貸款

《經濟通通訊社２２日專訊》外電報道，新加坡的華僑銀行對世茂集團（００８１３）提起

訴訟，要求償還貸款。

根據華僑銀行上周在香港法院提交的文件，該行就去年１０月達成的循環信貸安排對世茂集

團及其子公司提起訴訟。文件稱，在１月份要求借入資金的子公司償還１億美元多的利息後，

４９２０萬美元的本金到３月２日尚未償還，該行尋求支付本金及利息。（ｂｉ）

