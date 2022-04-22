五一起航線熔斷機制放寬至５人確診才停飛，非香港居民可入境

《經濟通通訊社２２日專訊》政府今日宣布，由５月１日凌晨零時起容許非香港居民從海外

地區入境香港，適度調整個別航線「熔斷機制」，並將於機場「檢測待行」中額外加入快速抗原

測試。

當局指，因應全球疫情蔓延，自２０２０年３月２５日起禁止曾在不同海外地區逗留的非香

港居民入境香港。考慮到來自同一地區的香港居民與非香港居民相關的公共衞生風險相同，而整

體入境人流會以指定檢疫酒店數目加以控制，加上海外抵港乘客仍須按嚴謹的入境防控措施在閉

環管理的安排下在指定檢疫酒店進行強制檢疫，政府在風險可控的前提下，將由香港時間５月１

日起，容許過去１４天曾在海外地區逗留的非香港居民，按與香港居民相同的登機、檢疫及檢測

安排來港。

當局續指，相關人士必須符合所有嚴謹的入境檢測及檢疫要求，包括完成疫苗接種、起飛前

接受核酸檢測取得陰性結果及預訂指定檢疫酒店，在抵港後接受「檢測待行」並由指定車輛轉送

往指定檢疫酒店接受強制檢疫，期間並接受多次檢測。



＊熔斷機制放寬至５人確診才停飛＊



政府同時宣布，由５月１日起，如同一班抵港民航客機上出現以下條件，相關航空公司從同

一地點抵港的民航客機航線將被禁止著陸香港５天。條件包括有５名或以上的乘客，或全機乘客

總數的５％或以上乘客（以較高者為準）經抵港檢測而確診；或有３名或以上的乘客經抵港檢測

而確診及該航班容許一名或以上未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例

》（第５９９Ｈ章）下指明條件的乘客登機來港。

當局又檢視目前「檢測待行」的運作，認為可以加入快速抗原測試的要求，以確保可更早發

現已被感染的抵港人士作隔離安排，而快速抗原測試呈陰性的抵港人士則仍須接受閉環管理，並

由指定車輛轉送往指定檢疫酒店等待ＰＣＲ核酸檢測結果，進一步縮短抵港乘客在機場逗留等候

的時間，減少人流聚集。

抵港乘客接受專人採樣作ＰＣＲ核酸檢測時，將同時採樣進行快速抗原測試。政府有關部門

正就落實上述「檢測待行」安排加入額外快速抗原測試作所需準備，預計在５月初實施。

（ａｃ）

