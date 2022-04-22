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22/04/2022 19:24

《再戰明天》日本公布同時及領先指標，中興通訊公布業績

　　《經濟通通訊社２２日專訊》日本公布同時及領先指標，及中興通訊公布業績，料為下周一
（２５日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，聯合國經濟及社會理事會發展籌資後續行動論壇２０２２年會議舉
行。本港時間下周一晚１１：００ｐｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆和高級副總裁羅杰斯出席議會
金融委員會聽證會。

＊美國公布達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數＊

　　數據方面，下周日德國公布３月進口物價。下周一本港時間１：００ｐｍ，日本公布２月同
時指標；２月領先指標。本港時間４：００ｐｍ，德國公布４月ＩＦＯ－企業信心指數，料由
９０﹒８降至８８﹒１。本港時間１０：３０ｐｍ，美國公布４月達拉斯聯邦製造業展望企業活
動指數，料由８﹒７降至３﹒５。
　　在本港，下周日公布業績的公司有：招商證券（０６０９９），下周一公布業績的公司有：
中環控股（０１７３５）、先機（００１７６）、招金（０１８１８）、浙商銀行
（０２０１６）、藥明康德（０２３５９）、瑞風新能源（００５２７）、佐力小貸
（０６８６６）、中興通訊（００７６３）、中海宏洋（０００８１）等。（ｗａ）

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