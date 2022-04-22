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22/04/2022 19:17

【特首選舉】５界別分５時段投票，時間由上午９時至１１時３０分

　　《經濟通通訊社２２日專訊》特首選舉管理委員會今日晚上為行政長官選舉候選人、前政務
司司長李家超及其競選團隊舉行網上簡介會。選管會主席馮驊表示，由於今年選舉只得一名候選
人，候選人須取得７５０張有效支持票，方為當選。５月８日舉行的投票時間為上午９時至１１
時３０分，選委必須在１１時３０分前到達主投票站，進行投票。選管會亦會劃分５個建議投票
時段，供不同界別選委在不同時段投票，以分散人流，詳情將於稍後公布。
　　特首選舉候選人可委任４類代理人，包括一名選舉代理人，以及不限數目的選舉開支代理人
等，今年檢疫設施投票站，可委任不多於２月監察點票代理人。
　　今年主投票站、點票站及新聞中心均設於香港會議展覽中心。主投票站內設有不少於７０張
發票櫃桌及約１００個投票間，會展不同入口設有體溫偵察器，如有選委發燒，可獲安排到特別
投票間投票。選管會鼓勵選委所有進入主投票站使用安心出行應用程式。
　　另外，因應疫情，選管會亦會於檢疫及隔離設施設立投票站，供檢疫或隔離的選委進行投票
，該投票站不會進行點票，投票時間為上午９時至１０時半。（ｂｉ）

　

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