《小傳日記》阿爺嫌罰滴滴唔夠甘，全線科網騰騰震！

《小傳日記》魚缸今日都有些少奇蹟，今朝神州花旗聯一齊重炮轟魚缸，先有花旗證交趁知

乎（０２３９０）今日回Ｈ贈興，公布新一批連帶知乎在內嘅中概股入預定摘牌名單。你出招時

我又出招，據報阿爺唔滿意網信辦對滴滴嘅處分，可想而知網信辦知道要大力懲罰滴滴做為殺雞

儆猴警告其他科網佬唔聽話嘅下場，但係阿爺都唔滿意，睇嚟真係要嚟鋪「杰噠噠」嘅，不過今

朝全部科網佬都明顯已經嚇親，科指股全線除咗比電（００２８５）平開之外全線低開，恒指亦

都受累低開４２０點。

開市初段恒指進一步下試跌穿２０２００，不過之後就見有支持喇，美團（０３６９０）同

生發發（００３８８）等等嘅重磅藍戰士有買力，之後就一路向上收窄跌幅。食完飯返嚟仲試過

帶領恒指倒升，但最後都係跌返落去，全日完場報２０６３８，跌４３點或跌０﹒２１巴仙，主

板成交１０８６﹒４８億銀。

今次阿爺嘅唔滿意，令好多缸友之前睇好監管放寬都驚一驚，種種跡象都表明阿爺似乎無乜

意思想放手，睇嚟科網佬嘅衰運都仲有排，請請！



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