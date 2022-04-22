《真知灼見－溫灼培》日本通脹率不足以令央行改變貨幣政策

《真知灼見》日本今晨（２２日）公布，３月以消費物價指數衡量的年通脹率為１﹒２％，

雖較２月的０﹒９％通脹率有所上升，並且是自２０１８年１０月以來最高通脹水平，但相距日

央行制定的２％通脹目標仍遠，料日央行不會急於收緊貨幣政策。原以為隨著歐美的通脹率於３

月份受俄烏事件影響而大升，日本的通脹率也有機會被大舉推高。但現在所見，要推高日本的通

脹率至２％似乎非想像般容易。不過話說回來，自３月中日圓於約１１５兌１美元水平開展其跌

勢，到現在累積也貶值了約１２％，而期間油價及天然氣價格也上升了不少，相信這會進一步推

高日本４月的通脹率。假如日本通脹率一旦到了其央行定下的２％目標，不排除日央行有收緊貨

幣政策的可能性。



＊美日暫未有干預日圓弱勢意向＊



另外，日本財務大臣鈴木俊一指，已與美國財長耶倫會面，並就近期日圓的變化與其交換了

意見。而雙方同意在匯率變化的問題上應固守七國在外匯上的協定，但鈴木卻沒有再多透露耶倫

就這方面的意向。似乎美日雙方仍未就干預日圓匯價弱勢的問題上達成共識。而就今早於亞洲市

場所見，日圓報１２８﹒６０兌１美元，與過去數天匯率水平沒多大變化。

或許現在距離日本央行收緊貨幣政策的日子仍遠，也見不到美日有急於聯手干預日圓匯價弱

勢需要，加上昨晚聯儲局主席鮑威爾暗示聯儲局於５月５日議息會有加息半厘可能性，這一切理

應利淡日圓。但有趣是，日圓匯價似對這一切利淡因素沒太大反應。從這一情況觀察，似乎日圓

已見初步靠穩。但要強調，這一切仍是言之尚早，待聯儲局５月５日議息會後再作觀察。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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