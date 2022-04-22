  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/04/2022 10:50

《真知灼見－溫灼培》日本通脹率不足以令央行改變貨幣政策

　　《真知灼見》日本今晨（２２日）公布，３月以消費物價指數衡量的年通脹率為１﹒２％，
雖較２月的０﹒９％通脹率有所上升，並且是自２０１８年１０月以來最高通脹水平，但相距日
央行制定的２％通脹目標仍遠，料日央行不會急於收緊貨幣政策。原以為隨著歐美的通脹率於３
月份受俄烏事件影響而大升，日本的通脹率也有機會被大舉推高。但現在所見，要推高日本的通
脹率至２％似乎非想像般容易。不過話說回來，自３月中日圓於約１１５兌１美元水平開展其跌
勢，到現在累積也貶值了約１２％，而期間油價及天然氣價格也上升了不少，相信這會進一步推
高日本４月的通脹率。假如日本通脹率一旦到了其央行定下的２％目標，不排除日央行有收緊貨
幣政策的可能性。
　
＊美日暫未有干預日圓弱勢意向＊
　
　　另外，日本財務大臣鈴木俊一指，已與美國財長耶倫會面，並就近期日圓的變化與其交換了
意見。而雙方同意在匯率變化的問題上應固守七國在外匯上的協定，但鈴木卻沒有再多透露耶倫
就這方面的意向。似乎美日雙方仍未就干預日圓匯價弱勢的問題上達成共識。而就今早於亞洲市
場所見，日圓報１２８﹒６０兌１美元，與過去數天匯率水平沒多大變化。
　　或許現在距離日本央行收緊貨幣政策的日子仍遠，也見不到美日有急於聯手干預日圓匯價弱
勢需要，加上昨晚聯儲局主席鮑威爾暗示聯儲局於５月５日議息會有加息半厘可能性，這一切理
應利淡日圓。但有趣是，日圓匯價似對這一切利淡因素沒太大反應。從這一情況觀察，似乎日圓
已見初步靠穩。但要強調，這一切仍是言之尚早，待聯儲局５月５日議息會後再作觀察。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告22/04/2022
【大行炒D乜】ASM季績後大行點評價？click入嚟睇下
開市Good Morning22/04/2022
溫鋼城：京東派息留股東或事與願違　210元水平阻力大
財經熱話22/04/2022
【虛幣世界】比特幣42000美元遇阻力，美債美股一同下跌
專訪21/04/2022
【譚新強專訪】敵人的敵人未必是朋友　俄烏戰事中國可維和（有片）
中國故事21/04/2022
《神州經脈》中美國防部長通話　多行降中國經濟預測　股匯再齊崩
財經熱話21/04/2022
中海油A股首掛最多飆逾四成H股卻倒跌　好消息盡出宜先減磅?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金